川普致電泰、柬總理 停火協議有望續行

記者賴名倫／綜合報導

新加坡「亞洲新聞臺」（channel news asia）報導，美國總統川普14日分別與泰國、柬埔寨總理通話，針對兩國12日新一輪邊境衝突敦促克制；川普除肯定通話氣氛良好，也樂觀表示他先前促成的停火協議有望繼續施行，有助緩解緊張局面。

報導指出，川普是在「空軍一號」專機上受訪時，證實已分別和泰國總理阿努廷、柬國總理洪馬內進行通話，他除樂觀表示自己「再一次成功化解戰爭」，也肯定兩國領袖均釋出善意，有助避免衝突升溫。而白宮官員則證實，川普稍後也與馬來西亞首相安華通話，針對泰柬衝突與停火協議交換意見。

對此，阿努廷則透過社群媒體發表聲明，證實已陸續與川普及安華通話，並請求兩人居中協調，敦促柬埔寨切勿干涉泰國軍方掃雷作業；並強調泰國有權採取自衛行動、確保主權、人民與財產安全。而洪馬內則重申柬國願繼續履行停火協議，並表示希望與泰國繼續進行談判、化解矛盾。

報導則說，泰柬雙方於今年7月下旬爆發邊境武裝衝突，造成數十人傷亡，並有約30萬人逃離邊境區域。儘管雙方於10月下旬在川普與安華斡旋下，一度簽署停火協議；但10日與12日則分別傳出泰國士兵在巡邏時觸雷受傷，以及雙方士兵交火造成1名柬國民眾喪生，導致雙方關係再陷緊張；因此安華也表態，敦促泰柬雙方透過和平對話，消弭衝突爭端。

川普（中）14日致電泰國總理阿努廷（右）與柬國總理洪馬內，敦促雙方克制降低緊張。圖為3人10月下旬在大馬參與停火協議儀式。（達志影像／美聯社資料照片）