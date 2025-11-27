川普致電高市內容曝！建議別激怒中國 未要求收回「台灣有事」發言

川普（左）致電高市早苗，台灣議題成為焦點。（翻攝自白宮臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，美國總統川普（Donald Trump）在美東時間24日先後與習近平和高市早苗通話，台灣議題成為外界關注的焦點。《華爾街日報》引述知情人士透露，川普致電高市草苗時，建議在台灣議題發言時保持克制，不要激怒北京，但未要求收回有關「台灣有事」的發言。

據《華爾街日報》獨家報導，中國不滿高市早苗「台灣有事」言論，習近平與川普通話期間，強調台灣回歸中國是「戰後國際秩序重要組成部分」。川普隨後在當晚致電高市早苗，建議她不要在台灣主權議題上過度挑釁北京，緩和對台灣的評論語氣，但措辭委婉，並未強迫她收回「台灣有事」言論。

美國官員指出，川普獲悉高市面臨的國內政治壓力，理解她難以完全收回激怒北京的言論，並未強硬施壓或要求；日本官員則認為，這項訊息令人憂心，即川普不願因為台灣議題的摩擦，而危及上月他與習近平達成的貿易協議，其中包含北京承諾增購受貿易戰重創的美國農產品。

高市早苗26日在國會答詢，提到原本不打算具體談論台海議題，被外界解讀這是她態度軟化的訊號。分析人士指出，川普先與中國通話再與日本通話，顯示美國為維持與中國的貿易協議，有意調整盟友立場以避免地緣政治衝突升級。





