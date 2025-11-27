川普致電高市早苗！要求「別刺激北京」？日本當局否認

國際中心／彭淇昀報導

近日美國總統川普在與中國領導人習近平通話後，不久便主動致電日本首相高市早苗。《華爾街日報》26日刊出獨家消息，稱川普在與高市早苗的通話中，曾建議日方在台海議題上避免刺激北京。不過，日本官房長官木原稔27日正式否認此消息，並指出相關內容與事實不符，日方已就此向《華爾街日報》提出抗議。

《華爾街日報》獨家報導指出，川普在與高市早苗的通話中，曾建議日方在台海議題上避免刺激北京，不過消息曝光後遭日本當局打臉。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

根據《華爾街日報》引述的日美消息人士說法，川普是在與習近平通話後，轉而致電高市早苗，並要求日本在台灣問題上保持克制。報導稱，習近平在川習對話中強調，中國對台灣的歷史主張，並呼籲美方協助維持國際秩序穩定，因此川普才向日方提出相關建議。

然而，木原稔在27日下午的記者會上明確指出，報導中所謂「川普總統要求日本不要在台灣主權問題上挑釁中國」並不屬實，強調內容完全背離事實。

這起風波也牽動外界對中日關係的關注。高市早苗過去曾表示「台灣有事即日本有事」，並提及日本可依安保法制行使集體自衛權，引發北京強烈反彈，使雙邊關係一度更加緊張。

