川普致電高市 強化美日同盟

記者賴名倫／綜合報導

日本首相高市早苗25日證實與美國總統川普通話，討論川普與中共領導人習近平通話內容，她重申美日同盟「堅若磐石」，也強調2人是好朋友，溝通管道暢通。

川普說明美「中」現況 稱高市為好朋友

川普24日晚間與習近平通話，討論烏俄和平方案、美「中」經貿事務與芬太尼毒品管制等，據傳提及臺灣。不過，川普稍後在社群媒體發文，並未提及通話觸及臺海議題，僅表示談話「具有意義」。

緊接著在25日上午，高市證實川普主動邀請進行電話會談，2人通話約20分鐘，討論印太局勢、美日同盟，以及前一日晚間川習通話內容及美「中」互動；川普還說2人是好朋友，隨時樂意接到她的電話。

這是高市因涉臺言論與北京陷入外交爭端後，首次與川普互動。外界認為，這凸顯了在印太地區緊張局勢升溫之際，美日同盟的即時強化。

《日本經濟新聞》引述匿名官員指出，美方在川習通話前已向日本通報，凸顯美日溝通良好，即便中共試圖藉通話向美方表明強硬態度，但川普的發文證明美方仍將延續一貫既定立場。此外，高市正規劃明年4月前訪美，宣示美日同盟邦誼，向中共傳達明確政治訊號。

府：正面看待川習對話 與美緊密聯繫

針對川習通話，我總統府發言人郭雅慧25日表示，對於美「中」領袖對話，政府立場一如既往，對於任何有助確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，一向支持樂見、正面看待，臺灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域安全與穩定。

高市早苗證實，25日與川普通話，並重申美日同盟「堅若磐石」。（達志影像／美聯社）