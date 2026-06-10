川普與伊朗再度交火 中東停火神話正在瓦解

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《放. 新聞／國際分析》

今年春天，美國與伊朗才在多方斡旋下勉強維持脆弱停火，沒想到短短幾個月後，中東局勢又重新走向危險邊緣。伊朗革命衛隊宣布針對美軍位於約旦、巴林與科威特等地設施發動飛彈與無人機攻擊，作為回應美軍日前對伊朗軍事目標的空襲行動；美方則表示已對伊朗防空系統與相關軍事設施展開新一輪打擊。雙方都宣稱自己是在自衛，但這往往也是衝突最容易失控的時刻。

如果只把這場衝突理解為一次報復與反報復，恐怕低估了問題的嚴重性。過去一年，中東局勢雖然反覆升溫，但多數時間仍停留在代理人衝突與區域對抗層次；如今，美國與伊朗正逐步走向更直接的軍事較量。這不只是兩個國家的問題，而是全球能源市場與供應鏈穩定性的問題。

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荷姆茲海峽再次成為國際關注焦點。全球相當比例的石油與天然氣運輸都必須經過這條海上通道，只要局勢惡化，油價、運費與保險成本都將同步上升。金融市場已經提前反映風險訊號，中東主要股市出現下跌，國際油價維持高檔震盪，投資人開始重新評估區域衝突可能帶來的長期衝擊。



對台灣而言，這絕非遙遠的國際新聞。從半導體設備、AI伺服器到全球物流體系，台灣經濟高度依賴穩定的能源供應與海上航運。如果荷姆茲海峽風險持續升高，受到衝擊的不只是石油進口國，而是整個AI產業鏈。當全球都在競爭算力、競爭資料中心、競爭人工智慧基礎建設時，能源安全的重要性甚至已經接近晶片本身。



更值得觀察的是川普政府的戰略選擇。川普一方面持續強調希望透過談判達成和平協議，另一方面卻又不斷提高軍事施壓強度。伊朗則同樣宣稱願意對話，但前提是美國停止攻擊。雙方都保留談判空間，也都不願示弱，於是局勢便停留在最危險的灰色地帶。



未來幾週，中東真正的關鍵不在於誰先發射下一枚飛彈，而在於有沒有力量能阻止雙方繼續升高衝突。因為當戰爭影響到能源、航運與AI供應鏈時，這場衝突就不再只是中東的問題，而是全球經濟的問題。

（圖片來源：AI示意圖）

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