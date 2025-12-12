川普與兩國領袖通話 泰柬同意12日起停止射擊

美國總統川普透過自家真實社群表示，他已就泰柬衝突與兩國領袖對話，雙方同意「12日週五晚間」起全面停止射擊，並回到10月由馬來西亞總理安華協助下，所促成的和平協議框架。泰國看守總理阿努廷，在跟川普通話後，深夜召開記者會，強調泰國並非侵略者。

泰國看守總理 阿努廷說：「我已經向川普總統解釋過，否則他可能會認為我們是挑起這場戰爭的人、是侵略者，這完全不是事實。我們進行反擊，但在反擊的過程中，我們有時必須發出足夠響亮的聲音，讓柬埔寨聽到。」

廣告 廣告

柬埔寨在多個省份，設立撤離中心收容災民，地方官員呼籲停火「必須落實」；因為只要炮火不停，醫院與民生系統就難以運作，柬方也持續控訴自己是受害者。

柬埔寨奧多棉吉省長查尼亞達表示，「停火對我們至關重要，停火可以阻止你現在看到的，從新生兒到老人等平民死亡，也能阻止我們的軍人傷亡。」

儘管泰柬雙方同意停火，邊境是否能真正恢復長久和平，仍有待觀察；分析指出，衝突根源涉及主權爭議與歷史糾葛，單靠停火恐難一次化解。

同時，泰國國內政局也為區域穩定增添變數，看守總理阿努廷日前宣布解散國會，準備重新大選，未來新政府是否延續現行對柬政策，仍存在不確定性；在外交斡旋與內政轉折交織下，這場停火能否成為和平起點，國際社會正密切關注。

泰柬長期衝突原因為何？



更多公視新聞網報導

泰柬會談後同意無條件停火 川普稱是因為他介入調停

泰柬已釀35死20萬人撤離 雙方赴大馬談停火談判

馬來西亞首相親自見證 泰、柬兩國同意午夜起無條件停火

