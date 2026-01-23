川普與北約格陵蘭協議框架曝光 彭博：美要求採礦與飛彈部署權

美國總統川普與北大西洋公約組織(NATO)就格陵蘭問題達成一項協議框架，也為美歐升高的緊張局勢降溫。《彭博新聞》引述熟悉協議內容歐洲官員消息指出，這份「框架」內容涵蓋美國可在格陵蘭部署飛彈，同時還將取得在格陵蘭的採礦權以及擴大北約在格陵蘭的軍事存在，藉此阻止中國與俄羅斯的介入。

川普本週稍早前往瑞士達沃斯(Davos)參加世界經濟論壇(WEF)，並在當地和北約秘書長呂特(Mark Rutte)會晤，川普事後發文表示，雙方已經建立格陵蘭未來協議框架，也基於這項共識，美方也取消原定對歐洲國家加徵關稅的措施。



多名熟悉協議內容的歐洲官員透露了該「框架」內容，包括軍事部署與排除中國參與的採礦權等。北約秘書長呂特受訪時則強調，雙方協議磋商並未觸及主權問題，也未討論擴大美軍駐軍規模。



未涉格陵蘭主權、強化軍事存在

不過知情人士指出，這份框架的法律形式與實質約束力仍不明朗，部分內容延續先前的美國丹麥之間的磋商，像是設立工作小組回應美國安全顧慮以及更新雙方在1951年簽訂的防衛協定，使美軍在NATO架構下持續保有格陵蘭防衛權限。

此外，《彭博新聞》報導還指出，美國要求改寫與丹麥的防衛協定，主要爭取在格陵蘭能獲得不受任何限制的軍事進出權。多名知情人士指出，華府希望取得「完全自由裁量權」，以擴大並長期化其在格陵蘭的軍事存在，此舉已成為美丹談判的核心爭點。

根據現行1951年簽署、2004年修訂的防衛協定，美國若要對格陵蘭境內的軍事活動或設施進行重大變更，須事先與丹麥及格陵蘭方面協商並通報。不過，美方談判代表正尋求刪修相關條文，避免在推動軍事部署時受到任何制度性約束。

呂特在達沃斯受訪時也指出，隨著北極冰層融化、海上航道逐步開放，北極防衛、特別是格陵蘭的重要性正快速上升，「盟國必須投入更多時間與關注」。

美國冷戰後對格陵蘭政策方向重大轉變

丹麥首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen) 隨後強調，北約秘書長並無代表丹麥談判領土問題的授權，丹麥也不存在將格陵蘭移交美國的談判空間，重申任何安排都必須符合國際法並尊重主權。

報導指出，若最終協議獲得拍板，將有助於平息這場被視為自第二次世界大戰後、北約成立以來，對大西洋同盟最嚴峻的危機。同時此舉也意味著美國政策方向的重大轉變。

特別是冷戰結束後數十年間，美軍持續縮減在格陵蘭的存在，從過去最多17座基地，縮減至目前僅剩一處基地，駐有約150名軍事人員與300多名契約員工，多數為丹麥或格陵蘭當地居民。如今川普戰略快速調整，正將格陵蘭定位為美國防衛體系的一環，呼應了北約長期以來的立場。