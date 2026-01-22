川普與北約達成格陵蘭協議架構 消息人士：有尊重丹麥主權

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普21日前往瑞士參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇，並在論壇後與北約祕書長呂特(Mark Rutte)進行會談。川普在社群媒體發文稱，雙方已建立有關格陵蘭未來的協議架構。對此知情人士透露，格陵蘭框架協議包含尊重丹麥對該島主權的原則。

根據美媒《AXIOS》報導，知情人士表示，呂特與川普會談時提出的方案，不包括將格陵蘭的主權從丹麥移交給美國。

知情人士指出，格陵蘭未來協議架構包括更新1951年美國與丹麥簽署的《格陵蘭防務協定》。該協定允​​許美國在格陵蘭建立軍事基地，並在北約認為必要時設立「防禦區」。

消息人士聲稱，協議架構包括加強格陵蘭安全和北約在北極地區的活動，和在原料(raw material)方面進行更多工作。

消息人士說，協議架構還包括在格陵蘭設立「金穹」(Golden Dome)空中及飛彈防禦系統，以及應對俄羅斯和中國「惡意外部影響」條款。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)表示，川普再次證明他是談判專家，一旦各方敲定細節，美國將按計畫公布。

《AXIOS》聲稱，此協議架構讓丹麥保留主權同時，美國可在格陵蘭增加其軍事存在。

該媒體預計，美國將在未來幾週內與丹麥和格陵蘭就協議架構展開談判。

