川普與國安團隊開會 討論對委內瑞拉下一步

美國打擊毒品走私與委內瑞拉關係緊張，白宮證實川普總統與國安團隊開會，討論下一步行動。（請聽AI報導）

根據美國有線電視新聞網報導，這場會議美東時間下午5點在白宮橢圓形辦公室舉行，白宮發言人李威特證實，川普與國安團隊會討論委內瑞拉議題。

為了遏制毒品走私，美國加大打擊力道，在加勒比海部署美軍航艦，從今年9月以來，攻擊超過20艘涉嫌走私毒品的船隻，造成至少83人喪生，但委內瑞拉聲稱想要推翻馬杜洛的政權，才是美國的最終目標。

川普近期頻頻放話，先是說阻止委內瑞拉販毒的陸上行動很快將展開，又在社群媒體發文，應該把委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉，種種言論引發猜測，美國是否會有進一步行動，甚至派兵攻打委內瑞拉。

對於華府動作，卡拉卡斯當局回批是殖民主義威脅，關閉空域對委內瑞拉人民是荒謬非法且毫無正當性的侵略行為。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）

中廣新聞網提醒您：遠離毒害保健康