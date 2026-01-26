川普與明州州長華茲通話後 考慮減少聯邦移民執法人員

明尼蘇達州州長華茲已經和川普通話討論當地局勢。

美國明尼蘇達州發生移民官員執法奪命事件，引發抗議。美國總統川普已經和州長華茲通話，華茲敦促對槍擊事件展開公正調查，他說，總統已經同意，考慮減少聯邦移民執法人員。（戚海倫報導）

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市最近再發生邊境執法人員擊斃公民的事件，再次引發公憤。美國有線電視新聞網CNN報導，美國總統川普表示，他將派遣主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼前往當地處理此事。川普發文說，霍曼雖然不曾涉及相關地區事務，但認識許多當地人，而且喜歡他們。霍曼個性強硬但公平，他將直接向川普報告。

廣告 廣告

CNN引述消息人士說法報導，特派指揮官博維諾和部分移民執法人員將離開明尼阿波利斯。英國廣播公司BBC報導，博維諾和川普政府其他官員曾發表言論，聲稱上週六遇害的加護病房護理師普雷蒂意圖「屠殺」聯邦移民執法人員，這番言論引發了強烈反彈。

CNN報導，川普已經和明尼蘇達州州長華茲通話，而通話後的川普語氣發生明顯變化，說他和華茲意見一致。白宮新聞秘書李威特則說，政府正在調查普雷蒂被殺一案，她拒絕重複先前政府官員將普雷蒂描述為「潛在刺客」或「國內恐怖分子」的言論，表示總統希望調查能進行下去。李威特將明尼阿波利斯緊張的局勢，歸咎於拜登政府，她表示，前總統的政策允許人們非法越境進入美國。