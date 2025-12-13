川普與泰柬領袖通話 稱雙方同意停止一切射擊

（中央社曼谷12日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，泰國與柬埔寨已同意自今天起「停止一切射擊」。在雙方交火進入第5天後，川普與兩國領袖通話，試圖挽救他今年稍早促成的停火協議。

路透社報導，川普說，他已與泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，討論「這場不幸再度爆發的長期戰爭」，雙方已同意停止這場衝突。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「他們同意自今天傍晚起停止一切射擊，回到我與他們在馬來西亞偉大的首相安華（Anwar Ibrahim）協助下達成的原始和平協議。」

川普指出：「這兩個國家準備好維持和平，並與美國持續發展貿易。」

自8日以來，柬埔寨與泰國在雙方有爭議的817公里邊界多處地點互相發射火箭和砲彈，這是自7月發生5天衝突以來最激烈的戰鬥，當時川普致電雙方領袖，讓他們結束近年來最嚴重的一場紛爭。

根據兩國統計，本週的動亂已造成至少20人喪生、超過260人受傷。雙方相互指責對方再度點燃戰火。邊境兩側有數十萬人被迫流離失所。

川普的說法與泰國總理阿努廷數小時的談話口徑有所不同。阿努廷表示，與川普的通話「進行得很順利」，但未提及這兩個東南亞鄰國達成停止交火的協議。

阿努廷說，他已請求川普敦促柬埔寨停止敵對行為、撤回軍隊並清除地雷。

阿努廷向媒體表示：「我向總統川普說明，我們不是柬埔寨的侵略者，我們只是反擊。」

他說：「他希望停火。我告訴他，請轉告我們的朋友，不要只是說停火，而是必須向全世界宣布，柬埔寨將停火、撤軍並清除他們埋設的所有地雷。他們必須先向我們展現出來。」

川普曾多次表示自己應該獲得諾貝爾和平獎，他昨天還自誇自己是全球和平締造者，「解決了8場戰爭」，並有信心能讓這次停火協議「重回正軌」。（編譯：張曉雯）1141213