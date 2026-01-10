「他（習近平）認為台灣是中國的一部分，所以他要怎麼做，是他的自由。」剛剛在委內瑞拉問題上驚駭世人的川普又在台海議題上語出驚人。對此輿論有不同的解讀。有人認為不必對川普的話術大驚小怪，美國的對台政策並非劇變，因為川普的後半句是「如果他那樣做，我會非常不高興，而且我認為他不會那樣做。」也有人指出川普的最新表態褪去了「戰略模糊」的遮掩，是值得玩味的重大信號。尤其考慮到川普心心念念今年4月訪華，「如何處理台灣問題取決於習近平」是不是為傳說中的「中美第四公報」投石問路？

中美三個聯合公報分別是1972年的《上海公報》、1979年的《建交公報》和1982年的《八一七公報》。

廣告 廣告

在《上海公報》中，中美雙方對涉台立場各自表述，美方的主要態度是認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。

在《建交公報》中，美國政府承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。

在《八一七公報》中，美國政府聲明不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水準，它準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

然而，這三個公報不但沒有解決中美在台灣問題上的爭端，反而變成糊塗帳。比如，從《上海公報》「認識到」到《建交公報》「承認」，看似美國接受了「台灣是中國一部分」，實則只是北京改動了acknowledge的翻譯。換言之，美國雖不承認台灣（中華民國）是國家，但對「台灣屬於中國」也持保留態度，因此才有去年美國在台協會公開散布「台灣地位未定」。

2023年11月，習近平在舊金山與時任美國總統拜登會晤，要求美方恪守一個中國原則，反對台灣獨立，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國的和平統一。拜登當然是顧左右而言他，但到了川普2.0時期就不太一樣了。

連民進黨都心知肚明，川普既瞧不上台灣，又要壓榨台灣，還不想承擔哪怕是口頭上的協防台灣的責任。在此背景下，美國戰略界風向開始變化，新一輪「棄台論」興起。如果川普4月訪華，美國會不會白紙黑字承諾反對台獨，並在中國和平統一議題上著墨，就有了想像空間。

當然，大陸解決台灣問題有自己的總體方略與戰略節奏，不會寄希望於美國的善意或配合。更何況中美三公報已有歷史教訓，川普又以反覆無常著稱，第四公報會不會又是一紙空文？即使川普願意談第四公報，大陸也要考慮美國的要價。更重要的是，自去年大陸設立台灣光復紀念日，「台灣早已回歸祖國，中國的主權和領土本來就是統一的」益發成為輿論共識。美國願意支持或不反對和平統一固然最好，美國要刻意阻擾，大陸也不怕，只有這樣才算是掌握了兩岸關係的主導權與主動權，才不會被川普的一驚一乍弄得心神不寧。