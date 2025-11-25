川普與習對談後致電高市 確認強化美日同盟

日本媒體報導指出，川普與高市早苗的電話會談，是由美方在24日的美中元首通電話之後主動提出，對談時間約25分鐘。這也是10月25日以來，兩國領袖第2度的電話溝通。

日本首相高市早苗表示，「川普總統是就昨晚的美中元首對話，對我方說明近來美中關係有關事項。」

在「台灣有事」說法讓中國強烈反彈，日中關係陷入低潮的時刻，美日領袖的電話會談，也重申在安保方面的緊密合作。

高市早苗說：「基於目前的國際局勢，先前川普總統訪日之後，我們確認了日美之間的緊密合作。川普總統表示與我是非常好的朋友，還說隨時可以與他通電話。」

除了與美國的高層對話，日本也在聯合國做出外交反擊。

針對日前中國引用聯合國憲章第53條與107條的所謂「敵國條款」，主張可以動武阻止日本行使自衛權，日本透過外交管道致函聯合國指出，日本政府仍舊堅持「專守防衛」的一貫立場，沒有發生外來武力攻擊的緊急狀況，就無所謂行使自衛權的問題，中方的解讀完全錯誤。

至於日方有關自衛權的準備，特別是接近台灣的與那國島等島嶼，將部署射程60公里左右的03式防空飛彈。中國外交部24日對此表示，日方在西南各島嶼部署攻擊性武器，是挑起區域緊張的危險行為，中國和周邊國家必須高度警戒。