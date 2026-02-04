川普與習近平通話「提到台灣」 重點一次看

川普與習近平進行通話（圖／美聯社）





中國國家主席習近平昨（4日）晚間與俄羅斯總統普丁通話後，隨即與美國總統川普通話。習近平透過官媒《新華社》表示，中方必須捍衛國家主權和領土完整，美方務必慎重處理對台軍售問題。美國總統川普則在Truth Social表示，與習近平針對台灣問題、俄烏戰爭、伊朗的情勢、中國向美國購買石油與天然氣、中國考慮額外購買農產品等問題進行通話。

新華社全文

習近平指出，過去一年，我們保持良好溝通，在釜山成功會晤，為中美關係領航把舵，受到兩國人民和國際社會歡迎。我高度重視中美關係。新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。

只要雙方秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，就可以找到解決彼此關切的方法。今年中美兩國各自都有不少重要議程，中國「十五五」開局起步，美國將迎來建國250週年，兩國將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會。雙方要按照我們達成的共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道，讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。

川普表示，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。我同習近平主席有著偉大的關係，我很尊敬習近平主席。在我和習近平主席引領下，美中在經貿等領域進行了良好互動。我樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。

川普全文

我剛剛與中國國家主席習近平完成了一次非常精彩的電話會談。這是一通時間很長、內容十分深入的通話，我們討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、我將於四月訪問中國的行程（我對此非常期待！）、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗的情勢、中國向美國購買石油與天然氣、中國考慮額外購買農產品（包括在本季將大豆採購量提高至2,000萬噸——他們已承諾下個季節將達到2,500萬噸！）、飛機引擎交付，以及許多其他議題，全部都非常正面！

與中國的關係，以及我與習主席的個人關係，都極為良好，而我們雙方也都意識到維持這種關係的重要性。我相信，在我擔任總統的接下來三年中，與習主席及中華人民共和國相關的事務，將會取得許多正面的成果！

