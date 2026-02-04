即時中心／綜合報導

美國總統川普在台灣時間昨（4）日晚間與中國國家主席習近平通話，隨後川普也發文指出，他與習近平完成一次非常出色的電話會談，內容談到台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢，以及中國向美國購買能源並考慮額外採購農產品等等，「整體都非常正面！」川普也表示，他非常期待4月的中國行。

川普在結束與習近平通話後，透過自家社群平台「Truth Social」發文表示，這是一通「時間很長、內容很深入」的通話。雙方討論了許多重要議題，包括貿易、軍事，以及「非常期待」的4月中國行；同時，還探討了台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢。

川普曝中國將對美「大採購」

另外，川普更提到，兩人通話時談及中國向美國購買石油與天然氣，並考慮額外採購農產品，包括把本季大豆採購量提高到2,000萬噸，中方已承諾下季加碼為2,500萬噸；通話也談到飛機引擎交付以及其他許多議題，川普表示，整體「都非常正面！」

廣告 廣告

川普認為，美中關係以及他與習近平的個人關係「都非常良好」，雙方都明白維持這種狀態有多麼重要。「我相信，在我接下來三年的總統任期內，與習主席以及中華人民共和國相關的事務，將會取得許多正面的成果！」

習近平再稱「台灣是中國的領土」 美方處理對台軍售問題務必慎重

另根據中國官媒《新華社》報導，習近平在通話中談及台灣問題時，強調美中關係中最重要的問題；更稱台灣是中國的領土，永遠不可能讓台灣分裂出去，要求美方務必慎重處理對台軍售問題。

原文出處：快新聞／川普與習近平通話「談到台灣」！曝中國將對美「大採購」

更多民視新聞報導

美超微、禮來財報優於預期 美股三大指數開盤漲跌互見

Y’s Day「週三青年日」講座 「從國共論壇與鄭習會看兩岸交流」

拋售難止！美科技股持續下挫 台指期盤後跌513點

