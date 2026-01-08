川普與英特爾陳立武見面！稱做了筆非常棒的交易

正當英特爾宣布推出了18A製程處理器（相當於業界的2奈米級別），美國總統川普稍早在社群平台Truthsocial發文，表示兩人進行了一次精彩的會面。川普表示，對於在自己的主導下，美國政府投資英特爾，短短四個月內就帶來了數百億美元的收益，是筆非常棒的交易。

川普表示已經與英特爾執行長陳立武會面（圖／AP）

川普表示，英特爾剛剛推出了第一款在美國設計、製造和封裝的 SUB 2 奈米 CPU 處理器。美國政府很自豪能夠成為英特爾的股東，並且已經透過其美國所有權地位，在短短四個月內為美國人民創造了數百億美元。我們達成了一筆非常棒的交易，對英特爾也是如此。

川普表示，我們決心將領先的晶片製造帶回美國，而這正是正在發生的事情！

英特爾執行長陳立武（圖／AP）

英特爾剛剛推出了相當於2奈米的18A處理器，其設計、製造與封裝全部都在美國本土完成。

