川普與馬杜洛通話內容曝光 要求流亡最後期限已過

委內瑞拉總統馬杜洛在卡拉卡斯舉行示威遊行，誓言會對抗美國施壓。路透社



美國總統川普上月和委內瑞拉總統馬杜洛通話的更多內容曝光。據悉，馬杜洛在電話中提出多項流亡條件遭到川普拒絕，而川普則是給出提供流亡安全通道的最後通牒。

路透社週一（12/1）引述4名知情人士指出，在美國向委內瑞拉施壓、威脅要展開地面打擊毒梟作戰後，川普於上月21日和馬杜洛（Nicolas Maduro）通話約15分鐘。

據報導，馬杜洛向川普表示願意離開委內瑞拉，但前提是他和家人必須豁免所有法律責任，美國也須解除對他們的制裁。馬杜洛還要求美方不得在國際刑事法庭指控他，並解除對上百名委內瑞拉政府官員的經濟制裁。

此外，馬杜洛要求在他離開後，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）組成代理政府，直至完成新的總統大選為止。

不過川普一一否決馬杜洛的條件，僅提供他和家人離開委內瑞拉的最後安全期限，但此期限於上週五（11/28）失效，而馬杜洛顯然未照要求離開。

不知是否因為最後期限戰術失效，川普上週數度威脅將發動地面作戰，打擊委內瑞拉毒梟。川普週日坦承和馬杜洛通話，但未透露細節。

馬杜洛則是在週一這天發動最新反美遊行，誓言對委內瑞拉人民「絕對忠誠」。

美國不具名官員週一向媒體表示，川普當天在白宮召開會議，多名資深國安團隊成員與會討論如何繼續向委內瑞拉施壓。

知情人士透露，川普政府並未排除繼續協商讓馬杜洛流亡，但在相關安排上仍存有歧見。另有3名消息人士透露，馬杜洛要求和川普進行另一場通話。目前尚不清楚，馬杜洛是否會再度提出其他流亡條件。

馬杜洛自2013年起執政，並在去年的總統大選中聲稱勝選。美國和西方各國則是指控他大選舞弊，應該是反對黨一面倒獲勝。

川普重返白宮後表示不承認馬杜洛執政合法性，並對他懸賞5000萬美元，指控他涉嫌毒品販運和其他犯罪行為。

