川普與高市早苗通話後！又與美國駐華大使會晤

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日稍早與日本首相高市早苗通話後，又在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）會見美國駐華大使龐德偉（David Perdue），這一系列的外交互動時機點格外敏感。隨著中日關係因台灣問題陷入了自1972年建交以來的歷史性低點；美國近期又批准了史上最大規模的對台軍售；中國人民解放軍也在去年12月底首度展開圍台實彈軍演，演習面積與抵近台灣的距離都創紀錄。

據《南華早報》報導，川普政府正試圖在此背景下調整並協調其「美國優先」的區域政策路線。2日稍早，川普與高市進行了1場長達25分鐘的電話會談，雙方在新年伊始重申美日同盟之間的「緊密協調」。根據這位日本領導人的說法，2人同意敲定高市於今年春季訪問華府的相關安排，她形容這次訪問將是雙邊夥伴關係的「新篇章」。

這樣的協調來得正是時候。以對華立場強硬著稱的高市，於去年10月上任後，隨即在11月7日表示，若台灣遭到攻擊，將構成日本的「存立危機事態」，此番「台灣有事論」立刻導致東京與北京之間的關係急遽降溫。

高市2日向媒體表示，她與川普「以印太地區為重點交換意見，並在當前國際局勢下確認了緊密的協調」。她也指出，雙方「積極且深入地」討論了推動自由且開放的印太地區合作。日本領導人計畫於今年春季訪問美國，而這趟行程可能會早於川普與中國國家主席習近平在中國的會晤之前。

根據日本媒體報導，高市正尋求與川普會面，以便在區域摩擦升溫之際，就對北京的立場進行協調。她去年10月曾主持川普與日方的雙邊會談，時間點就在這位美國領導人於南韓釜山與習近平會面前的數日。

在釜山與習近平會晤後，川普宣布他將於4月訪問中國，並於今年稍晚接待習近平來訪。不過，北京方面至今尚未正式確認任何相關外交安排。

報導補充，美國駐華大使龐德偉是1名商人和川普的長年好友，同時也是來自喬治亞州的前美國參議員。他於2025年5月出任美國駐華大使，負責處理華府最重要、也最為微妙的雙邊關係之一。作為川普在北京的最高外交代表，外界預期龐德偉在促成川普訪問中國大陸一事上扮演關鍵角色。

龐德偉同時也積極與區域夥伴協調，以強化美國主導的印太安全架構。上個月，他在美國駐北京大使館主持了1場「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue, Quad）大使會議，並在隨後於社群媒體發文中重申各方對「自由且開放的印太地區」的承諾，並形容這個非正式集團是1股「正向的力量」。

他公開這場會議的消息之際，中國人民解放軍正於台灣周邊進行實彈軍演，藉此警告所謂的「外部干涉勢力」。由美國主導的四方安全對話成員包括日本、印度與澳洲，外界普遍將該集團視為在區域內制衡中國的重要力量。北京則譴責該集團是「亞洲版北約」，並稱其為「排他性的小圈子。」

龐德偉同時也是少數出席釜山「川習會」的美方高級官員之一。會後，這位美國特使形容2國領導人的對話「坦率」且「具建設性」，並表示自己在會後「深受鼓舞」。

自釜山會談以來，美國已撤除部分與芬太尼（fentanyl）相關及對等性關稅，並批准向中國企業出售較不先進的半導體晶片；中國方面則恢復採購美國黃豆，並解除部分稀土出口限制。

然而，美中關係仍因美國宣布新的對台軍售而再度承壓。上個月，華府批准1項金額達111億美元的對台軍售案，創下歷史新高，北京隨即將此舉定調為對「台獨分裂勢力」及外國支持台灣的「嚴正警告」。

即便共和黨內部分成員與國會議員對台灣周邊軍演提出警訊，川普仍淡化相關風險，並援引他與習近平之間的「良好關係」，表示自己「並不擔心」，但他也坦承，習近平並沒有告知他會舉行這次的軍演。

在2025年最後1場記者會上，當被問及北京與東京因台灣問題而升高的緊張局勢時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，美國可以在維持與東京「堅定夥伴關係」的同時，找到「與中國政府進行具建設性合作的方式。」

