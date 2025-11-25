川普與高市早苗通話結束 「談到習近平」內容曝光

日本首相高市早苗在11月25日應美國總統川普的邀請，兩人進行了電話會談。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗在11月25日應美國總統川普的邀請，兩人進行了電話會談。這次通話不僅關乎日美同盟的鞏固，更因為發生在川普總統不久前與中國國家主席習近平通話之後，使得會談內容備受矚目。

據《彭博社》報導，高市早苗與川普通話結束後，她在首相官邸會見了記者。高市早苗表示，雙方在通話中「交換了廣泛意見」，包含加強日美同盟以及印太地區面臨的形勢和挑戰，並補充說「我們確認了日美之間的密切合作」。不過，高市首相並沒有透露太多通話細節。

廣告 廣告

近期因高市早苗在國會回應「台灣有事」的言論，中方表達強烈反對，雙方關係迅速惡化，成為印太地區的不穩定因素之一。雙方是否有談到這部分，高市早苗並未回答，使得外界對日美是否就此議題達成共識留有想像空間。

高市早苗透露，川普在通話中向她說明了近期美中關係的狀況，包括他與中國國家主席習近平的通話內容。關於與習近平的會談，川普總統在社交媒體上發文，語氣積極地強調：「美中關係非常牢固！」他還寫道：「我們在保持各項協議的更新和準確方面取得了巨大進展。現在是時候著眼大局了。」

然而，值得注意的是，儘管習近平對會晤的總結態度積極，但美方並未公開提及中國高度重視的台灣議題。此前，中國外交部曾發表聲明稱，習近平主席表示「台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分」，並表示應維持中美關係改善的趨勢並擴大合作。

這次日美領袖通話，在美中關係看似回溫、日中關係卻日漸緊張的背景下進行，凸顯了印太地區複雜且微妙的三角平衡關係。

更多東森新聞報導

川習釜山會後再通話！川普明年4月訪中 並邀習近平訪美

新／川普與習近平再通話！聚焦台灣及烏克蘭議題

全是中文！台灣網友齊聚川普Threads 狂刷冷笑話

