川普與高市早苗通話 郭正亮驚爆：她現在頭很大

日本首相高市早苗近期因其「台灣有事」的發言引發廣泛關注。根據《華爾街日報》報導，美國總統川普在與高市的通話中，建議她在台灣議題上不要過度刺激北京，然而日本當局隨即對此傳聞進行駁斥。前立法委員郭正亮在中天電視台的節目中指出，高市目前的壓力很大，因為日本企業對中國大陸的依賴程度極高。

日本首相高市早苗。（新華社資料照片）

郭正亮28日在中天《何橞瑢辣晚報》節目提到，《華爾街日報》26日報導指出的兩點內容，首先是高市應避免在台灣問題上挑釁中國大陸，其次是希望有關台灣的聲量能有所降低。儘管如此，高市在黨內的預算委員會上仍提及《舊金山合約》，郭正亮認為這並未有效改善局勢，並指責高市的立場屬於極右翼。

他進一步指出，隨著日本經團與中國大陸官員的會晤，許多企業如資生堂和Uniqlo等對未來感到憂慮。此外，郭正亮提到近期釣魚島的新聞減少，並質疑中國大陸派遣海警船的真實意圖，認為可能存在未公開的軍事動作。

這些言論反映出高市早苗在當前複雜的國際形勢下所面臨的挑戰，未來的政治局勢仍值得關注。

前立委郭正亮。（中天新聞）

