川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。

高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。

高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。

廣告 廣告

在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透社） 圖：中央社提供

日本學界亦對此多所提醒。研究美國政治的學者三牧誠子撰文指出，川普政府過去就曾展現為談判所作的政策調整可能性，因此在面對中國時，不能排除台灣議題被「交換」的風險。她認為，東京在制定對華政策時須充分理解並因應這些不確定因素。台灣方面則強調，擁有 2,300 萬人口的島嶼不可能「返回」中國，未來只能由台灣人民自行決定。

在局勢緊繃之下，日中仍維持有限官方接觸。日本外務事務次官船越健裕 25 日會見中國駐日大使吳江浩，討論兩國間懸而未決的議題。日本官房長官木原稔也表示，美中關係穩定對國際社會極為重要。然而，中國日前排除了高市與中國總理李強在南非 G20 峰會期間進行「破冰會談」的可能性，顯示在高市執政期間，日中關係可能面臨一段漫長而寒冷的考驗。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗不甩中國恐嚇！謝金河指她有底氣 因「這群人」覺醒了

日經：日本不承認台灣是中國領土 若武統聯合公報前提就崩潰