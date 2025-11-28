川普與高市通話細節曝光 日媒：要日本別回應中國挑釁

日本首相高市早苗（左）與美國總統川普（右）上月一同登上美國航空母艦喬治華盛頓號。路透社資料照片



美媒近日報導稱，美國總統川普日前致電日本首相高市早苗，要求她在台灣議題上克制發言。日本政府昨日（11/27）對此駁斥並要求改正。日本《朝日新聞》今日引述多名知情人士報導川普與高市的通話細節。據報導，川普在通話中表示，他認為中國對高市有關台灣的言論「反應過度」，希望日本不要隨著中國挑釁起舞，且美日應共同合作緩和局勢。

《朝日新聞》今日引述多名知情日方官員報導高市早苗和川普於25日的通話內容。據報導，這通電話是美方於日本時間當日凌晨要求安排。高市於當天上午10時和川普通話，持續約25分鐘。

知情人士表示，川普先向高市簡單談及和中國國家主席習近平前一天於通話中提到的台灣議題。川普隨後說，他認為中國對高市的「台灣有事」言論反應過度。但川普也認為，美日雙方必須共同努力緩和局勢，不應隨著中方挑釁起舞。

另一位日方官員透露，川普並未在通話中要求「日方保持克制」，也沒有要求高市撤回或修改先前言論。

「共同社」則是在27日晚間引述相關人士報導，川普在和高市的通話中談到日中關係「需要進行管控」，並未要求高市撤回國會答辯。

報導還說，川普在與高市通話前一天和習近平通話約1小時，其中一半時間討論台灣問題。

高市早苗本月7日在國會答辯時提及「台灣有事」可能觸發日本發動自衛防禦，此說法引發中國怒火，並發動一系列反應措施。

中國官媒新華社24日深夜發布新聞稿報導，習近平在與川普通話時闡明中方原則立場，並聲稱川普向習近平表示，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。但川普在社群媒體談到與習近平通話時，隻字未提台灣。

美國《華爾街日報》（WSJ）25日引述知情人士報導稱，這通電話是習近平罕見主動致電川普，試圖影響川普對台灣的看法。不過美國財政部長貝森特週二（11/25）澄清說，這通電話是川普發起，並重申美國對台政策立場不變

《華爾街日報》26日引述日本官員與美方消息人士的話報導，稱川普和習近平通話後致電高市，委婉建議她避免在台灣主權問題上挑釁北京。日本官房長官木原稔則是否認此一說法，表示已向《華爾街日報》要求修正報導內容。

