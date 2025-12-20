川普與9家藥廠達成協議 調降藥品價格

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普與9家大型製藥公司今天宣布達成協議，將削減政府醫療補助（Medicaid）計畫與現金支付者的藥品價格。這是川普讓美國藥價與其他富裕國家看齊的最新行動。

路透社報導，必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）、吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences）、默沙東集團（Merck）與瑞士羅氏大藥廠（Roche）美國子公司基因科技公司（Genentech）已達成協議。諾華集團（Novartis）、安進公司（Amgen）、百靈佳殷格翰藥廠（Boehringer-Ingelheim）、賽諾菲集團（Sanofi）與葛蘭素史克藥廠（GSK）也加入。

川普在白宮記者會上表示：「我們過去一直在補貼全世界。我們不再這麼做了。」他身邊站著9名製藥公司高層。

美國病患目前支付的處方藥費用最高，通常是其他已開發國家的近3倍。川普一直在向藥廠施壓，要求將藥價調降到其他國家患者所支付水準。

儘管宣布這些消息，大多數藥廠的股價仍上漲約1%到3%，因為這些協議消除川普3年內徵收關稅的威脅，投資人也淡化藥價調降的影響。白宮表示，藥價調降幅度最高可達標價的70%。事實上，這些公司已對大多數藥品的標價提供相當可觀的售後折扣。

伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）分析師布林（Courtney Breen）說：「這些協議再次表明，製藥企業抓住這次機會與本屆政府合作，以搶占新聞版面，並將這些協議對公司財務造成的影響降到最低。」她又說，考量到在醫療補助計畫的占比，吉立亞可能是最大的受益者。

美國聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計劃服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Service）主任歐茲（Mehmet Oz）表示，雷傑納隆藥廠（Regeneron）、 嬌生集團（Johnson & Johnson）與艾伯維（AbbVie）在假期結束後將造訪白宮，參與政府的TrumpRx網站啟用活動。這3家公司均證實，正與政府進行相關磋商。

高階政府官員表示，根據協議，各家藥廠將調降售予醫療補助計畫（針對低收入族群）的大多數藥品價格，並承諾在常用藥品方面實現「大幅節省」。分析師指出，醫療補助計畫僅占美國藥物支出約10%，本來就享有相當可觀的藥價折扣，部分藥品折扣甚至達80%以上。

協議內容包括調降部分藥品的現金自費價與直售價格，這些藥品可能透過TrumpRx.gov網站銷售；此外，將以與其他富裕國家相同的價格在美國推出藥物，並增加國內產量。作為交換，藥廠可獲得為期3年的關稅豁免。（編譯：張曉雯）1141220