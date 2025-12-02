川普舉行閉門高層會議 目標對委內瑞拉持續施壓

一名不願具名的美國高層官員12月1日向媒體證實，美國總統川普當天在白宮橢圓形辦公室召集國家安全團隊核心成員，舉行閉門高層會議，主要議題聚焦於對委內瑞拉的最新施壓選項。參與會議的包括多名國家安全顧問與國防部、國務院高級官員。目前白宮尚未公布會議具體內容與最終決議。



這場會議召開的時機點極為敏感。美國政府長期指控委內瑞拉在馬杜洛政權領導下，已成為跨國毒品運輸的主要來源國與中轉站，並認為馬杜洛本人需為大量致命芬太尼與其他非法毒品流入美國負直接責任。

川普親自證實與馬杜洛通話



11月29日，川普在社交媒體Truth Social上突然宣布，「委內瑞拉領空及其周邊空域應被視為全面關閉」（fully closed），此一說法立即在委內瑞拉首都卡拉卡斯引發高度恐慌，當地航空公司與軍方緊急評估可能的空中封鎖影響。隔天（11月30日），川普親自證實他曾與被美國視為「非法領導人」的委內瑞拉總統馬杜洛進行電話通話，但拒絕透露任何對話細節，僅表示「談話很有成果」。



根據美國國防部與南方司令部公開數據，自2025年9月以來，美軍在加勒比海與東太平洋執行「強化反毒品行動」（Enhanced Counter-Narcotics Operations）期間，已針對疑似運毒船隻與潛艇進行至少21次武力攔截與攻擊行動，造成至少83人死亡，其中包含多名被美方認定為與委內瑞拉軍方或情報單位有關的人員。



近幾周，美軍持續向加勒比海地區增派兵力，包括驅逐艦、P-8A海神式巡邏機、 littoral combat ships（濱海戰鬥艦）以及海軍特種作戰部隊，同時哥倫比亞、荷蘭屬阿魯巴與庫拉索機場也出現更多美國軍機起降。美國南方司令部司令勞拉．理查森（Laura Richardson）上將11月中旬曾公開表示，「我們正處於準備採取任何必要行動的狀態，以阻止毒品流入美國本土」。

委內瑞拉政府對此強烈反彈。馬杜洛11月30日透過國營電視台發表全國演說，稱美國的軍事部署與川普的空域威脅是「新帝國主義侵略行為」，並指控美國試圖製造藉口發動「直接軍事干預」。馬杜洛同時重申，委內瑞拉與任何國際毒品集團無關，所有美國指控均屬「政治迫害」。

尚未宣布是否將對委國實施新制裁



目前美國國務院與國防部尚未正式宣布是否將對委內瑞拉實施新的制裁、空中封鎖或更直接的軍事行動。華盛頓多個智庫與國會消息人士指出，川普政府內部正在激烈討論的選項包括：宣布委內瑞拉空域為「禁飛區」、對委內瑞拉海軍與空軍實施全面武器禁運、進一步擴大對馬杜洛親信與軍方高層的個人制裁，甚至授權美軍在公海上對任何懸掛委內瑞拉國旗或由委內瑞拉控制的運毒船隻採取「先發制人打擊」。

白宮發言人12月1日晚間僅表示，「總統正在與國家安全團隊密切評估所有選項，以保護美國國民免受致命毒品的威脅」，但拒絕進一步置評。



