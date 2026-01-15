川普若決定對伊朗出手 可能動用武器與目標一次看

專家分析認為，一旦川普決定對伊朗出手，美軍有可能動用「戰斧」飛彈，對伊朗革命衛隊指管樞紐進行攻擊；圖為美國海軍「杜威號」（DDG 105）神盾艦進行戰斧飛彈試射畫面。（取自DVIDS網站）



伊朗近期因為長期經濟問題陷入新一波動亂，美國總統川普則是屢屢示警，表態可能會對德黑蘭出手，由於在去年6月，美軍曾大舉攻擊伊朗多處核設施，使川普威脅的可信度升高，各界也開始針對美軍可能動用的手段以及目標有諸多揣測。

出擊理由與過往不同 若造成平民傷亡恐引發反效果

有線電視新聞網（CNN）指出，由於川普（Donald Trump）對數十萬走上街頭示威的伊朗民眾表態聲援，因此分析人士認為，美軍若發動攻勢，型態必然與去年針對核設施打擊的手段有所不同；基於協助示威者的立場，攻擊必須針對負責鎮壓抗議潮的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、革命衛隊旗下的巴斯杰（Basij）民兵組織，以及伊朗警方在內等指揮系統與相關目標，然而前述目標大多位於人口稠密地帶，因此美軍攻擊有很大機率會造成平民傷亡。

報導認為，平民在美軍攻擊之中遇害，恐使川普試圖達成的目標落空，並且讓德黑蘭政權得到進行宣傳以及號召動員的能量，尤其是對於期待改革，但不希望伊朗再度遭到美軍攻擊的群體，這樣的攻擊無疑會造成負面影響。

因此，前美國海軍上校、軍事分析師舒斯特（Carl Schuster）認為「美方採取的任何行動，都必須非常精準」，且「即便是無意間波及平民，都可能讓純粹反對德黑蘭神權統治的人士，將美國視為試圖控制並且壓制伊朗的外國勢力，而非使民眾免受壓迫的解放力量」。

美國可能的打擊目標有哪些

根據已退役的澳洲皇家空軍上校、現任智庫「葛瑞菲斯亞洲研究所」（Griffith Asia Institute）研究員的雷頓（Peter Layton）分析，雖然美軍必須在盡可能不造成平民傷亡的前提下進行打擊，但華府仍有多個選項，首先伊朗的領導層仍然是可能的打擊對象，然而在去年以色列針對伊朗軍方以及核能專家的暗殺行動之後，難度無疑將會增加。

舒斯特對此表示贊同，並且認為伊朗領導層已經認知到「將重要事物分散藏匿的必要」，因為美方已經證明能夠打擊任何可被發現的目標；不過雷頓也認為，即便是對神權政府領導層的住所或是辦公室進行攻擊，也能夠傳達出重要訊息。

其次，華府可能從伊朗領導層的收入來源著手，雷頓表示德黑蘭政權領導階層以及革命衛隊，在境內各地擁有許多商業活動或是企業，因此對特定設施的打擊，也有可能達成目標，他認為此類目標甚多，並且引述澳洲政府的估算，指出革命衛隊最多可能掌握了伊朗國內生產毛額（GDP）的三分之二。因此從革命衛隊營運的企業清單之中，必然能夠找出「弱點」。

美軍可能動用的武器種類有哪些

分析人士指出，雖然在去年6月的攻擊之中，B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤轟炸機是美國攻擊伊朗核設施的主要，但是基於目標的多元性，美方可能動用其他軍事資產的可能性更高，舒斯特表示革命衛隊旗下的區域性指揮樞紐，可能將面臨「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的攻擊；報導表示，戰斧飛彈具有高精確性，可由位處伊朗外海的美軍艦艇或是潛艦上發射，大幅降低美軍傷亡的可能性。

此外，美軍也可能利用空射型的「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM），其可搭載約454公斤等級的穿透彈頭，攻擊半徑也達到1000公里，美國空軍包括F-15、F-16、F-35等戰機，以及B-1、B-2、B-52等轟炸機，以及美國海軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機都可搭載，在一定的距離外對目標進行精準打擊。

同時，各類無人機也可能是美軍出擊的選項，雷頓表示由載人戰機投擲短程彈藥或是自由落體炸彈的情況，由於風險過高因此不太可能發生，且目前距離中東區域最近的美軍航艦，是遠在數千公里外南海區域的「林肯號」（CVN 72），因此美軍若採用空中精準打擊選項，都必然是由位處波斯灣區域的美國空軍基地，或更遠的據點發動。

分析人士認為，空射「聯合空對地遠距攻擊飛彈」，也是美軍可能動用的打擊手段之一，圖為美國空軍地面人員，正在將該款武器裝載於B-52轟炸機的情形。（取自DVIDS網站）

川普政府軍事行動講求「戲劇性」 且多在短期內落幕

整體來說，雷頓認為川普政府無論採用何種選項，對伊朗的攻擊必然具有高度「戲劇性」，他表示川普偏好「吸引媒體、引發各界高度關注」的手段，且多採用對美軍風險最低的短期突擊行動，因此也有可能針對伊朗在波斯灣的石油設施進行打擊。

雷頓表示對於此類設施的攻擊「將會對伊朗造成中、長期的經濟損害」，由於畫面必然「火光沖天且煙霧瀰漫」，可帶給外界視覺上的震撼，使媒體報導具有高度渲染力，因此是美軍「最簡單、最安全」的方案。

