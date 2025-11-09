川普若被判違憲股市將崩盤？花旗預測結局 阮慕驊：跟我想的一樣

美國總統川普（Donald Trump）對超過100個國家採取對等關稅政策，美國聯邦最高法院正在審理，川普此舉是否違憲，日前舉行言詞辯論，多位大法官質疑合法性。對此，財經專家阮慕驊提到，跟大家想的不一樣，花旗認為倘若川普遭判違憲，將引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。

美國總統川普。（圖／AP）

阮慕驊今（9）日在臉書發文表示，目前一般看法是，對等關稅翻盤市場會大亂，股市會大跌，我的看法相反。市場本來就是亂中有序，任何政策都可以因應，股市曾因對等關稅大跌，更沒理由因為對等關稅撤除而大跌。

阮慕驊指出，花旗在最新報告表示，市場對特朗普政府在《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）關稅案中獲勝的預期已大幅降溫。最高法院的初步聽證會風向不利，導致預測市場顯示政府勝率已從約40%驟降至27%。

阮慕驊續指，花旗認為，如果法院最終推翻基於IEEPA徵收的「對等關稅」，可能會引發一輪交易熱潮，市場短期反應可能包括通脹預期下降、股市（尤其是小盤股）上漲、特定新興市場貨幣（如墨西哥比索和巴西里拉）走強；然而投資者需保持警惕，因為政府仍有其他法律途徑重新施加關稅，這意味著任何因關稅取消帶來的市場提振，都可能是短暫的。

財經專家阮慕驊。（資料照／中天新聞）

阮慕驊直言，「我認為，這也是232半導體調查一直懸而不決的原因！」花旗報告強調，即使IEEPA關稅被裁定無效，政府依然可以訴諸其他法律途徑來施加關稅。出席聽證會的財政部長貝森特（Bessent）表示，他對結果保持樂觀，但同時透露，政府已準備好啟用其他法律授權。

至於替代方案有哪些？阮慕驊舉出包括第122條款，允許在150天內，征收範圍廣泛的15%關稅；第338條款，允許對歧視美國商業的國家，征收高達50%的關稅；許可費（licensing fees）論，將關稅重新包裝為“許可費”，儘管這一想法在聽證會上受到了部分法官的質疑。最後阮慕驊總結，「反正股市會走出自己的路」。

