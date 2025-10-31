川普萬聖節開逗小孩「重現6年前經典畫面」 女童被嚇哭！梅蘭妮亞趕緊秀秀

川普把糖果放在「棉花糖」頭上。（翻攝X@WhiteHouse）

一年一度的萬聖節又到了，美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）30日在白宮南草坪主持萬聖節慶典，吸引數百名兒童與家長參加。川普重現2019年的「經典名場面」，再度把糖果放在一名小孩頭上，逗笑全場；另有一名女童被現場裝飾嚇哭，梅蘭妮亞則親切上前安撫，畫面溫馨。

川普結束亞洲行後，隨即返抵白宮參加萬聖節活動，與梅蘭妮亞一同分送糖果給小朋友，糖果包含 Hershey’s 巧克力條與Twizzlers軟糖，包裝上還印有總統印章。當川普看到一名裝扮成音樂人「棉花糖」（DJ Marshmello）的孩子時，笑著將糖果放在他的頭上，讓眾人笑翻。這一幕與2019年萬聖節他將糖果放在「小小兵」頭上的動作如出一轍，被網友笑稱「名場面再現」。

梅蘭妮亞安撫被嚇哭的女童。（翻攝X@BoLoudon）

還有一名穿著粉色外套的小女孩，似乎被現場布置、音樂和人群嚇到，竟然哭了起來。梅蘭妮亞立刻拍拍女童的背，安撫她情緒、給她糖果，女童聽了第一夫人的話語後點了點頭，畫面溫馨。

其他孩子們的裝扮也很有看點，根據《紐約郵報》報導，孩子們裝扮成超級英雄、公主、恐龍、幽靈和骷髏。有家長把小孩的嬰兒車改造成麥當勞得來速，還有3兄妹打扮成川普、第一夫人和特勤局特工，川普看到「小川普」後，開心與他擊掌。還有男童化身「髒馬桶」，背後貼有「超大容量」標誌，無疑是全場最奇特裝扮。

有家長把嬰兒車改造成麥當勞得來速。（翻攝@XOnlyMelaniaTR）

這個扮成「髒馬桶」的男童，堪稱全場最奇特造型。（翻攝X@KeithMcCue8）

依照傳統，今年的白宮萬聖節活動依舊由第一夫人策劃，此次布置以秋季作為主題，白宮南草坪擺放了南瓜、落葉裝飾和「Halloween 2025」標誌。儘管政府關門、白宮東翼仍在改建為9萬平方英尺的舞廳，萬聖節活動仍如期舉行，邀請軍人、執法人員及寄養家庭的兒童及家長同歡。

梅蘭妮亞當天的穿搭也是焦點，她穿MARNI的長款米色大衣，外緣縫線與拉鍊處有橘色滾邊裝飾，搭配Manolo Blahnik麂皮駝色高跟鞋，與萬聖節和秋季主題相得益彰。

