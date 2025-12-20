川普藥價改革再下一城 與9大藥廠達成降價協議

2025年12月19日，美國總統川普在9家藥廠高層圍繞下，宣布達成調降藥價協議。路透社



美國總統川普週五（12/19）與9家大型製藥公司達成協議，將大幅調降其藥品在美國政府「聯邦醫療補助計畫」（Medicaid）以及現金自費市場的價格。這是川普試圖讓美國藥價降低、與其他富裕國家齊頭平等的最新行動。

與美國政府達成協議的藥廠包括必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）、吉立亞製藥（Gilead Sciences）、默克（Merck）、羅氏（Roche）美國子公司均泰（Genentech）、諾華（Novartis）、安進（Amgen）、百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）、賽諾菲（Sanofi）與葛蘭素史克（GSK）。

川普在白宮記者會表示：「過去我們一直在補貼全世界，現在我們不會再這麼做了。」他致詞時，九家藥廠的高層主管都站在一旁。

美國病患目前支付的處方藥價格遠高於其他已開發國家，通常接近他國藥價的三倍。川普上任後，展開TrumpRx倡議，力圖降低藥價、讓消費者擁有更多選擇。他持續向藥廠施壓，要求將藥價下調至與他國相當。

雖然宣布降價，但多數藥廠股價仍上漲約1%至3%，因為簽署協議後，川普同意三年內不會對藥廠加徵關稅。

此外，Medicaid是美國政府主要提供給低收入戶的健保，僅占美國藥品支出約一成，各藥廠原本就提供可觀折扣，部分藥品甚至打2折。

川普7月間致函17家大型藥廠負責人，要求為Medicaid提供「最惠國待遇」價格，並確保新藥在美國上市時，定價不高於其他富裕國家。

此前，已有5家公司與政府達成協議以抑制藥價，分別為輝瑞（Pfizer）、禮來（Eli Lilly）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、諾和諾德（Novo Nordisk）與德國默克集團旗下美國公司EMD Serono。

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）主任奧茲（Mehmet Oz）表示，目前仍未達成協議的再生元（Regeneron）、嬌生（Johnson & Johnson）與艾伯維（AbbVie）三家藥廠將在新年假期後造訪白宮，加入川普的TrumpRx協議。

