川普號召重建委內瑞拉石油產業 惟前路將漫長且曲折

美國總統川普（Donald Trump）抓補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro)後，承諾未來協助重建委內瑞拉石油事業，他呼籲美國石油企業共襄盛舉，華爾街分析師認為雪彿龍（Chrvron）將是最大受惠者。不過川普雖然用心良苦，但說比做容易，高昂的支出和動盪的政治局勢讓重建的前路埋下諸多不確定性。

委內瑞拉前總統查維斯（Hugo Chavez ）在2007年將石油產業國有化，並沒收外國石油公司資產，美國主要石油業者埃克森美孚（ExxonMobil）和康菲石油公司（ConocoPhillips）相繼退出委內瑞拉市場，現僅剩雪佛龍，川普提出重建委內瑞拉石油產業，雪佛龍被視為受惠最大。

摩根大通（JPMorgan）透露，雪彿龍持有美國政府頒發的特殊許可證，藉以與委內瑞拉國營石油企業維持合資關係，現在該國約23%的石油是由雪彿龍合資企業所開採。

分析師指出，雪彿龍透過合資企業在委內瑞拉除了擁有龐大的石油資源，也是能源基礎設施的重要開發商，未來委內瑞拉若擴大石油產能，雪佛龍將佔有優勢。

委內瑞拉石油開採成本和政治不確定性均相當高

川普曾形容，委內瑞拉目前的石油產業「徹底失敗」，因為相較於當地原本可以開採的產量和發展水準，現在的表現遠遠落後。委內瑞拉坐擁全球約5分之1的已探明石油儲量（proven reserve），在全球原油市場份量卻微不足道，每日原油產量占全球比重甚至不到 1%。

根據美國能源總署（EIA）的數據，委內瑞拉擁有全球最大已探明石油儲量，總量達3030億桶，有相當大的開採潛能，可預見參與開發的石油業者將受益匪淺。值得注意的是，1990年代委內瑞拉石油產量高峰期達每日350萬桶，若要恢復到這樣的水準，成本將相當高昂。

目前委內瑞拉石油日產量為80萬桶，顧問公司Rystad Energy估計，未來15年，委內瑞拉光是維持日產量110萬桶就需要530億美元的投資，2024年若要達到300萬桶，支出勢將增加兩倍多，達到1830億美元，對石油公司而言，無疑是一個高風險的投資領域。

專家認為，美國石油企業首先希望確定委內瑞拉未來的執政者和政府的穩定性為何，同時也需要瞭解法律和才政治度能否長期延續，畢竟能源開採是相當長期的投資，往往耗時長達30年。

重建委內瑞拉石油業漫長而曲折

美國前總統小布希（George W. Bush）時期的白宮能源顧問Bob McNally認為，有鑑於全球石油產量已經很豐富，美國石油企業必須衡量在委內瑞拉投資數百美元是否符合經濟效益。種種跡象顯示，這將是一條漫長而曲折的道路，無法一蹴可幾。

1990年代康菲和埃克森美孚參與委內瑞拉「石油開放」政策，共同開挖奧裏諾科重油帶（Orinoco Belt）的資源，查維斯推行國有化政策後，兩家公司撤離委內瑞拉，並分別索賠約100億美元和20億美元。

有此前車之鑑，可預見未來美國能否順利重建美國企業，繼而提升石油產量，主要取決於委內瑞拉能否民主化和政治局勢的發展。

另外，川普目前堅持繼續對委內瑞拉石油禁運，分析師認為，這也是重建委國石油產業的另一個變數，雖然川普號召石油業者進駐，且鼓勵它們收回在委國應有的石油資產，但據悉目前尚無業者計畫響應，也未針對此進行談判。

