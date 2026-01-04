川普行動讓中國獲「籌碼」抨擊美國！還強化對台主張

中國特使團於不久前才馬杜洛會面，專家分析，川普此次行動可能讓中國獲「籌碼」，對台領土強化立場。（圖／翻攝自臉書＠Nicolás Maduro）





美國總統川普3日對委內瑞拉發動突襲，空襲卡拉卡斯並逮捕總統馬杜洛及其妻子。專家分析指出，這次行動可能讓中國在國際舞台上獲得「籌碼」，藉機抨擊美國，並在台灣與南海等領土議題上強化自身立場，但短期內不太可能對台採取軍事行動。

川普突襲使北京獲「廉價彈藥」可抨擊美國

根據《路透社》報導，分析人士認為，中國國家主席習近平對台灣的考量，與拉美局勢無直接關聯，更受中國國內政治與軍事準備狀況影響。國際危機組織（ICG）分析師楊晧暐（William Yang）指出，川普在委內瑞拉的高調行動，讓北京掌握抨擊美國的「廉價彈藥」，未來在國際輿論上將更有理由強化自身形象與立場。

廣告 廣告

中國譴責川普此次行動，指出美方違反國際法，威脅拉美地區和平穩定，並要求釋放在紐約等待審判的馬杜洛夫婦。在他被逮捕前，馬杜洛還曾接見中國高層代表團。中國官媒新華社則形容此次行動是：「赤裸裸的霸權行為」，並批評美國口中的「以規則為基礎的國際秩序」其實只是「以美國利益為核心的掠奪秩序」。

專家指：委內瑞拉事件不影響中國攻台

而中國近期展開史上最大規模繞台軍演，展示他們能切斷台灣外援的能力。分析人士指出，委內瑞拉事件不會成為中國對台軍事行動的理由。中國國際關係專家時殷弘表示：「併吞台灣仍取決於中國自身軍事能力，而不是川普在遙遠大陸的行動」。

亞洲協會中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）也認為，北京會把台灣視為內政，並不會拿委內瑞拉事件作為攻台藉口，反而希望凸顯自己是和平、發展與道德領導者。

台灣立委回應：台灣不是委內瑞拉！

台灣立法委員王定宇則表示，中國雖然對台懷有敵意，但缺乏可行手段，「中國對台灣真正缺的是可行能力，台灣不是委內瑞拉，若真辦得到，中國早已動手！」。不過，事件仍可能迫使台灣尋求更多美國的支持，並增加對區域安全的警覺。

國內政治學者南樂（Lev Nachman）則認為，川普行動或將間接成為習近平未來對台動作的論述工具，而台灣政府則可能以較輕的語氣表態支持美方。

更多東森新聞報導

美空襲委內瑞拉！富邦洋投發文報平安：我一切都好

才勸各國「學馬杜洛用華為手機防竊聽保國安」 他馬上就遭美軍活逮！台名嘴昔神論再被挖

快訊／馬斯克出手了！ 星鏈將向委內瑞拉提供免費寬頻服務

