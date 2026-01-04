川普行動震撼全球金融市場！油價將大漲或下跌？分析師這麼說

國際油價。路透社示意圖



美國對南美洲主要產油國委內瑞拉發動攻擊，預料將為油市帶來新一波震盪。浦惠證券投顧分析師王倚隆指出，美軍直接帶走委內瑞拉總統之後，川普記者會說他是一個非法獨裁者！如果這個指控為真，那麼獨裁政府被下架，未來美國政府暫管或者是培養新的民主接班體系之後；委內瑞拉的石油供給應該會非常穩定上升，並不會因為這次事件就造成油價暴漲！

王倚隆今天在粉專王董的大盤籌碼指出，即便美國這次轟炸了相關油氣設施，油價短線衝擊上漲的價格都非常有限！大家要知道，委內瑞拉雖然是全世界最大已探勘出來的石油儲量，但是每日產量卻已經不到100萬桶，這佔比可是不到全球1%！

他表示，所以這次的轟炸事件對於國際油價的影響，怎麼可能會有多大？而且光是中國一個國家就吸納大約八成的委內瑞拉石油出口，說實在對於國際油價真的影響有限！委內瑞拉的原油偏重、含硫很高，比較適合柴油與航煤的使用，如果真的要有影響也是只有這一塊而已。

他同時指出，回想30年前委內瑞拉可是每天生產超過300萬桶，就算是10年前也還有250萬桶！所以接下來他認為在美國企業接手委內瑞拉的石油設施之後，原油產量長線可望明顯回升，對於全球原油供給反而是往上，油價更容易長期維持穩定甚至便宜！

