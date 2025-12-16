川普衝 AI 代工廠就位搶商機

微軟、Google、亞馬遜AWS及Meta等美國科技巨頭持續擴大AI布局，現在川普政府也加足馬力衝刺AI基礎建設，使得美國當地設計及代工製造AI伺服器全面成為市場趨勢，鴻海、緯創（3231）、緯穎、和碩等台灣代工大廠「美國製造」產能逐步到位，準備好大啖當地商機。

業界分析，微軟、Google、亞馬遜AWS、Meta及甲骨文等美國雲端服務大廠（CSP）相繼宣布將斥資逾千億美元打造AI伺服器運算中心，其中將有相當大比例落在美國設廠，加上美國政府將AI算力視為國安，將順勢推動AI伺服器代工製造地點擴大延伸到美國。

AI伺服器代工龍頭鴻海在北美布局相當深厚，其中，墨西哥廠2025年仍是集團最大AI伺服器生產基地，隨著產能持續擴張，鴻海預期，到2026年，美國將成為最大的AI伺服器生產基地。雖然美國的生產成本較高，鴻海預期客戶將協助分擔額外成本。

外資高盛引述鴻海管理階層說法，AI伺服器機櫃的良率已達到令人滿意的水準，目標是持續縮短生產周期。隨著客戶對美國在地生產的需求增長，鴻海計劃訓練更多當地技術工人。另外，鴻海也需要確保充足的電力供應，計劃提高生產自動化，以緩解對技術工人需求持續增加的壓力。

