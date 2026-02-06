川普表態力挺高市早苗勝選！陸外交部：日本內政「不評論」

日本眾議院選舉將於8日投開票，美國總統川普5日發文力挺日本首相高市早苗，引發關注，對於此事，大陸外交部今表示，「選舉是日本的內政」，中方「不作評論」。

《財聯社》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，有媒體問及，美國總統川普（Donald Trump）在社交媒體上表示，全力支持高市早苗贏得日本大選，大陸外交部有何回應，而日前中美元首的通話中，是否談及了日本。對此，大陸外交部發言人林劍回應，「選舉是日本的內政，我不作評論。關於中美兩國元首的通話，我們已經發布了消息。」

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「這次選舉的結果對日本的未來非常重要」，他並讚揚高市早苗是一名堅強、有力、睿智的領導人，且真心愛護自己的國家。

此外，川普並證實高市訪問美國的具體時間，他寫道，「我期待3月19日歡迎高市首相到白宮。（之前）我訪問日本時，我和我的所有代表全都對她印象深刻。」

