川普表態：願與委內瑞拉代總統見面 5千萬桶石油在來美路上

2026年1月11日，美國總統川普在空軍一號上接受媒體採訪。路透社



美軍將委內瑞拉總統馬杜洛夫婦押回紐約受審後，美國總統川普週日（1/11）聲稱，委國代總統羅德里格斯已向美國提供5000萬桶石油，目前正在運送的路上。他還表示，將不會讓石油龍頭埃克森美孚重返委內瑞拉，原因是「不喜歡」該公司高層的回應。

川普（Donald Trump）在空軍一號上告訴媒體，在美國逮捕馬杜洛（Nicolás Maduro）後，他願意與新就職的代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）會面。「我們與（委國）領導層的合作非常順利，我們將看看事情如何發展。」

川普進一步聲稱，羅德里格斯已向美國提供5000萬桶石油，而這些石油目前正運往美國。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普計畫本週將會晤委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），但並未就可能與羅德里格斯舉行會晤，或是自己與國務卿盧比歐（Marco Rubio）訪問委內瑞拉設定具體時間表。

此外，川普9日邀集全美大型石油企業的高層，要求各公司總計投入至少1000億美元，恢復委內瑞拉的原油生產，但埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）直言，不會貿然投入委國市場，稱當地現狀對公司構成不可接受的風險，「不具投資價值」。

當記者週日詢問川普是否有石油公司支持重建委國石油業時，川普直言他「不喜歡」埃克森美孚的回應，很可能會傾向於讓該公司退出計畫。他表示，將親自決定哪些美國企業可進入委內瑞拉重建其石油產業。

除埃克森美孚外，雪佛龍（Chevron）與康菲石油（ConocoPhillips）在內的美國大型石油公司負責人均表示，在承諾於委內瑞拉進行勘探或開採前，必須先獲得安全保障。

