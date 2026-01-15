川普表明「暫不會開除鮑爾」 強調官員對他「必須忠誠」

美國總統川普說，他對如何處置鮑爾，心裡有想法，但現在時機未到，還不能說。

美國總統川普，與聯準會主席鮑爾的衝突日趨白熱化，各界都在關心，川普會不會開除鮑爾，或者是什麼時候開除鮑爾。川普表示，目前還沒有開除鮑爾的計畫；但是將在未來幾個星期，宣佈新的聯準會主席人選。（葉柏毅報導）

川普14日在接受路透社專訪，被問到是否將開除鮑爾時，川普說，目前而言，他對鮑爾採取觀望態度，他對如何處置鮑爾，已經有想法，但是「現階段還太早，不能透露細節」。鮑爾的聯準會主席任期，將在今年5月結束，不過他可以留任聯準會理事，直到2028年。

川普也說，他會在聯準會前理事華許，與國家經濟委員會主任哈塞特兩人之間，選出一人來接替鮑爾。除了這兩人之外，當然還有一些其他不錯的人選，他打算在未來幾個星期宣佈。

川普政府稍早以聯準會總部翻修超支為由，準備調查鮑爾，引發外界對川普政府將理應超然獨立的貨幣政策「政治化」的批評，不過川普表示他不在乎，川普說，要幫他做事，就應該對他忠誠，要聽他的話。川普說，他做生意賺了很多錢，他比慢郎中鮑爾，更懂經濟。