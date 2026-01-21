川普表示不會對格陵蘭動武 美國股市開盤上漲

美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯發表演說，舞台旁有大螢幕轉播他的特寫。路透社



美國總統川普週三（21日）在瑞士發表演說，明確表明他不會為了取得格陵蘭動用武力。投資人鬆一口氣，美股週三開盤上漲。

道瓊工業指數上漲204點或0.42%，標準普爾500指數上漲0.34%，那淤達克綜合指數上漲0.21%。

美國與丹麥以及歐洲盟國為了格陵蘭而引發的對立，形成讓投資人憂慮、二戰結束80年後美歐之間可能出現的最大對抗。美國股市週二大跌，全球股市週三也持續重挫。

在格陵蘭局勢趨緩下，貴金屬猛烈的漲勢有所緩解。黃金現貨價格的漲幅從逾2%，在川普發表演說後縮小到約1.9%。白銀價格從原本上漲約0.4%，轉頭變成下跌將近1%。

