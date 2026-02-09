川普表面道賀私下暴怒！傳不滿日本拖延投資案 挺高市早苗背後算計曝

國際中心／林昀萱報導

傳出川普對日本拖延5500億美元的投資案不滿。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

日本首相高市早苗與她所屬的自民黨，在日本眾議院大選取得破2/3的席次，被部分媒體評為「史詩性大勝」。事後高市早苗特別感謝先前力挺她的美國總統川普「衷心謝謝川普總統溫暖的話語」盼望未來美日同盟可更深化。而川普也發聲，祝賀高市早苗取得壓倒性勝利，支持對方繼續推行保守議程。不過卻傳出川普其實是表面道賀、私下暴怒，關鍵是日本延遲履行一項達到5500億美元的對美投資。

據《日本經濟新聞》報導，川普在高市早苗獲勝後發文致賀，但背後卻隱藏算計。報導指出，川普對於高市早苗有期待也有不信任，就在他公開表達「完全支持」高市政府前一日，美國政府相關人士透露，川普因不滿日本拖延5500億美元的對美融資勃然大怒。這項鉅額對美投融資協議是兩國在2025年7月達成協定，作為下調關稅的條件，目前雙方正協調以天然氣發電等3個項目作為投資首案，但進展不順。

負責談判的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）原本向川普回報，將在2025年底前敲定第1批項目，但卻推遲至今未定案，讓川普怒火中燒，對日本的不信任感增強，甚至認為日方是在刻意拖延。內部甚至有聲音質疑，日本是否在等待美國最高法院裁決出爐，若關稅被判處違憲是否將推翻這項5500億美元計畫？報導也點出日本盤算，認為若能率先落實對美國巨額投資「賣川普面子」是上上之策，但這項投資計畫總成本超過6兆日圓需要時間制定完善方案。

據悉，美國貨幣當局在今年1月啟動「匯率檢查」，目的就是為了抑制日圓的過度拋售，對於在安全保障等方面採取共同步調的高市政府有意採取「側面支援」，日本也在摸索美國可能索要的回報，包括川普可能在3月美日首腦會談中進一步要求日本增加防衛費用；美國政府內部也出現10萬億日圓規模的日本資金用於新建和擴建核電站的構想；甚至要求日本進一步開放白米市場等。

