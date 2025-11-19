川普被問淫魔電郵案飆罵女記者「閉嘴小豬」 再爆曾幫前總統「服務」掀熱議

川普爆曾幫前總統「服務」掀熱議 。圖／翻攝自白宮臉書

美國國會上週公布「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電子郵件內容，內容提及美國總統川普、前總統柯林頓，甚至提及川普「給巴布（柯林頓暱稱）吹簫」（blowing Bubba）。14日川普在空軍1號上接受媒體訪問時，再被問到電子郵件內容，當場崩潰飆罵女記者「閉嘴小豬」（Quiet, Piggy），引發熱議。

根據英國《每日郵報》報導，事發於14日，川普正在空軍一號上接受訪問，一名《彭博社》記者露西Catherine Lucey提問「電郵裡有沒有對你不利的東西」，川普當場指著她飆罵「安靜，安靜，小豬」。

豈料2天後，川普同樣在空軍一號接受採訪時，露西詢問卡爾森（Tucker Carlson）採訪富恩特斯（Nick Fuentes）的問題，川普回答遭打斷，當場斥責露西「你真是太糟糕了！你是彭博社的，對吧？我真不知道他們為什麼還要聘用你。」

川普被問淫魔電郵案飆罵女記者「閉嘴小豬」。圖／翻攝自白宮YouTube

川普被指控在1990年~2000年間，與紐約金融家艾普斯坦有往來，後來因彼此有嫌隙才斷絕往來，艾普斯坦遭控教唆未成年少女賣淫遭捕入獄，接著又爆出未成年性交易等性醜聞，最終在2019年在獄中身亡，種種案件成為川普在政策上的痛點。

上週眾議院監督委員會民主黨人士公布3封電子郵件，其中也包含艾普斯坦性交易罪被判刑20年的麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）的電子郵件，當中提及了川普，川普面對指控態度大轉彎，原本痛批民主黨轉移焦點，隨後又稱自己「毫無隱瞞」，表示會簽署公開郵件的法案，不過也大酸「所有民主黨人都是艾普斯坦的朋友，這完全是一場騙局」。如今，法案已獲得壓倒性支持，將在法律頒布30天內公布所有文件、通訊紀錄等內容。

據悉，艾普斯坦電子郵件中寫道，川普明確知道未成年少女遭性剝削，甚至還提及「那段時間川普常來我家」，與川普聲稱與艾普斯坦斷絕的時間點有所出入。

此外，前總統柯林頓也在郵件中遭點名，內容寫道微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）前顧問尼科里奇曾對艾普斯坦說「昨天見了你朋友柯林頓」，艾普斯坦則反問「玩得好嗎」。

艾普斯坦也在2015年與前紐約時報記者的電郵中，艾普斯坦稱某個女子編造她與柯林頓一起參加雜交趴的謠言，但柯林頓卻不在場，記者建議艾普斯坦「出面駁斥謠言」。對此，柯林頓發言人表示對一切指控毫不知情，「兩人根本沒有任何情誼」。

報導指出，艾普斯坦郵件內更有一張「川普幫巴布（柯林頓暱稱）吹簫」（blowing Bubba）的不雅照片，不過艾普斯坦親屬馬克·愛潑斯坦（Mark Epstein）澄清，巴布並非柯林頓，該郵件也只是一次「幽默的私人交流」，表示諸多猜測都扭曲了信件的原意。



