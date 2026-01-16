川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務

對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。

川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，這是不可能的任務。（圖/美聯社）

台美昨天宣布關稅達成協議，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受財經媒體CNBC專訪時指出，川普任內目標是要將台灣半導體產能40%轉移至美國。

美國知名半導體產業分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）今天接受中央社訪問表示，現在市場對半導體需求確實非常龐大，也對地緣政治感到憂心；關鍵是「動能」，現在動能的確是朝著更多製造環節在美國本土完成的方向前進，這會推動企業做出改變。

歐唐納爾指出，從長期來看，政府作法只是強化、加速那些原本就已經在發生的事。

歐唐納爾表示，供應鏈轉移已出現一些進展，這點無庸置疑，但還需要非常長的時間。對於盧特尼克的說法，他認為現任政府施政作風傾向誇大政策可行性，「我們都知道這樣的工程需要非常多年，不可能在川普任內完成，現實狀況就是不可能」。

歐唐納爾進一步補充，半導體供應鏈極其複雜，很多人會做出不切實際的時程估計。

經濟部長龔明鑫回應美方說法時指出，以先進製程5奈米以下估算，2030年台灣與美國產能占比分別為85%比15%、2036年為80%比20%，台灣仍是半導體生產重鎮。

歐唐納爾預期，之後會看到半導體企業做出更多布局，不一定全部集中在亞利桑那州，大部分會在那裡，但新墨西哥州就在隔壁，也可能成為一個據點，讓供應商進駐。

半導體供應鏈赴美須承擔一整套新的風險。針對市場需求的部分，歐唐納爾強調，「我覺得市場夠大，需求非常充足，台積電和英特爾兩家公司都進行大量的生產，對全世界、對整個半導體供應鏈來說，都是好事」。

台美宣布關稅達成協議之前，台積電董事長暨總裁魏哲家在法說會上表示，AI市場近期發展情勢非常正向。歐唐納爾指出，如果真的有所謂泡沫化的問題，最先看到現象的一定是台積電，因為他們是直接面對需求的最前線，也必須誠實反映需求的狀況。

歐唐納爾認為，半導體製造涵蓋甚廣，現在包括邏輯晶片、動態隨機存取記憶體（DRAM）、快閃記憶體（NAND）等領域的市場需求都非常強，沒有任何放緩跡象。未來幾年需求都將非常強勁，美國產能在增加，但要取代台灣主要產能是不可能的。 （文/中央社）

