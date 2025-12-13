川普被打臉？泰柬總理否認「全面停止交火」 兩軍持續互轟

美國總統川普（Donald Trump）昨在社群平台發文稱與在泰國、柬埔寨領導人各自通話後，雙方已同意停火，卻遭兩國總理否認。至今天（13日）清晨泰柬兩軍仍持續交火。

美國總統川普稱泰柬雙方已同意停火。（資料照／美聯社）

據《BBC》報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）13日上午表示，他告訴美國總統，只有在柬埔寨撤出所有軍隊並清除地雷後，停火才有可能實現，「泰國將繼續採取軍事行動，直到我們的土地和人民不再受到傷害和威脅為止。我要明確指出這一點。我們今天早上的行動已經表明了這一點」。

廣告 廣告

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）則在臉書發文證實已分別與川普和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）通話，將繼續尋求和平解決方案。但他表示，已建議川普和安華「確認新一波交火是由誰先開火」。文中並未提及已同意停火。

泰柬邊境7日起爆發新一輪軍事衝突。（圖／美聯社）

柬埔寨國防部在一篇社群平台貼文中直指泰國軍用飛機尚未停止轟炸，稱「2025年12月13日，泰國軍方使用兩架F-16戰鬥機向多個目標投擲了7枚炸彈」，事發於當天早晨6時許，其中1枚炸彈摧毀一處酒店建築，2枚炸彈摧毀一座橋樑。

泰國軍方也證實戰鬥仍在繼續。泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，12日晚至13日早晨，柬埔寨軍方仍持續攻擊泰國。

稍早前，阿努廷、洪馬內皆證實，他們12日分別與川普就泰柬邊境衝突通電話。隨後，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「他們已同意自今晚起全面停止射擊，並恢復我與他們簽訂、在馬來西亞傑出首相安華協助下最初達成的和平協議」。

12月7日起，泰柬邊境地區再次爆發激烈衝突，多地響起密集炮火。雙方均指責對方「先開火」。此輪衝突已造成至少10名柬國平民死亡，11名泰國士兵死亡，數十萬人逃離家園。

延伸閱讀

MLB/今年幾乎都在3A和李灝宇當隊友 他離開老虎獲大聯盟約

MLB/教士終結者轉戰改當勇士 簽3年約1%薪水捐出做善事

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌