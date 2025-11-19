川普被指涉案力阻數月 美淫媒「艾普斯坦」檔案將公開

美國會通過解密淫媒富豪「艾普斯坦」檔案（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普上任後，因為一改選前支票，反對公開已故富商「艾普斯坦」性犯罪檔案，跟MAGA基本盤鬧翻，上週末，他態度大轉彎後，今天美國國會以壓倒性票數通過，將強制解密文件。「艾普斯坦」涉嫌性侵少女、誘騙少女性交易。目前的法院文件顯示，前總統柯林頓、英國安德魯王子都有關連，因此震撼國際。

美國會通過解密淫媒富豪「艾普斯坦」檔案（圖／達志影像美聯社）

美國眾議院在當地時間18日以壓倒性票數通過法案，將強制解密已故富商艾普斯坦的性犯罪檔案，這項決定引起全球關注。艾普斯坦生前涉嫌性侵少女及誘騙少女從事性交易，受害者人數高達上千人。現有法院文件，出現不少政商名流的名字，包含前美國總統柯林頓、英國安德魯王子。美國總統川普雖與艾普斯坦有15年交情，但極力撇清關係，並在輿論壓力下改變立場，支持公開相關文件。

廣告 廣告

艾普斯坦的倖存者們勇敢站出來發聲，在眾議院表決前夕，推出廣告呼籲「把那些祕密從陰影中帶出來」、「把光照進黑暗裡」。這些受害者在遭受艾普斯坦侵害時都還未成年，她們的勇敢行動，成為推動真相公開的重要力量。

美國眾議院以427票贊成、僅1票反對的壓倒性票數，通過強制公開「艾普斯坦檔案」。共和黨眾議員葛林表示，他們努力對抗世界上最有權勢的人物，甚至包括美國總統，才讓這項表決能在今天發生。MAGA基本盤的眾議員與川普決裂，形成輿論壓力，成為參眾兩院通過解密「艾普斯坦檔案」的關鍵。

川普面對記者詢問是否會簽署法案時回應，他確實想簽，並強調自己與艾普斯坦毫無關係，聲稱艾普斯坦所有的朋友都是民主黨人。然而，華爾街日報披露，川普早知道自己的名字出現在艾普斯坦部分文件中。兩人交情長達15年，20年前，川普曾對紐約雜誌表示「和艾普斯坦在一起很有趣，甚至有人說他和川普一樣喜歡漂亮女人，而且很多都偏年輕。」

艾普斯坦是美國金融富豪，在1990至2000年間，長期性剝削未成年少女，包含性侵、媒介全球政商名流到私人島嶼買春。他的親密夥伴麥克斯韋爾協助誘拐未成年少女，被判刑20年。CNN報導指出，麥克斯韋爾在德州一間最低安全級別的監獄內受到特殊待遇，被允許在非探視時段，使用教堂內的牧師辦公室進行訪客探視等特權。

目前法院相關文件扯出美國前總統柯林頓、前財政部長桑默斯、英國王室安德魯王子。上個月，安德魯王子因艾普斯坦性醜聞，被拔除王室頭銜、收回住所。英國民眾對此表示，這是恥辱，他代表這個國家，所以很高興他被剝奪頭銜。英國王室評論員Afua Hagan認為，安德魯王子的頭銜被擱置，他被迫這樣做，這不像是一個無辜的人會有的事。

法院文件還指出，艾普斯坦在高盛、HSBC有帳戶，造成這些銀行被進一步調查是否洗錢或協助艾普斯坦不法交易。受害者朱弗里的哥哥質疑川普，是否會赦免共犯麥克斯韋爾，他表示這對他妹妹以及所有倖存者來說都是一記耳光。外界期望看見可能引爆震撼的「艾普斯坦文件」完全解密，還給受害女孩們遲來的正義。

更多 TVBS 報導

川普2.0最大危機！ 國會要公開「淫媒」調查 川普怒懟記者

美前財長與淫魔艾普斯坦通信曝！狂問如何追求「中共高官女兒」

時隔7年！ 沙國王儲訪問白宮 ABC犀利提問「記者之死」

川普轉彎參眾兩院也壓倒性通過 艾普斯坦檔案將公開案

