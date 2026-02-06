川普被爆將承認有外星人 時間點曝光

美國總統川普。（圖／美聯社）





英國知名紀錄片製作人馬克·克里斯托弗·李（Mark Christopher Lee）近日拋出震撼彈，聲稱美國總統川普正準備發表一場「改變人類歷史」的演講，內容將正式承認地外文明的存在，並揭露美國政府隱瞞數十年的外星技術回收計畫。

羅斯威爾 79 週年：川普獲世界領袖授權揭祕

根據《GB News》、《每日郵報》報導，馬克·克里斯多福·李透露，一名川普政府的高級顧問告訴他，川普已獲得其他主要世界領導人的「共識授權」，由他作為代表發表這項歷史性聲明。這場演講原定於9月的聯合國大會，但因「新的情報進展」使其具備緊迫性，演講日期已被提前至2026年7月8日。這個日期具備強大的象徵意義，正是1947年「羅斯威爾事件」爆發的79週年紀念日。克里斯多福指出，川普行事風格難以預測，甚至不排除聲明會更早公佈。

法醫分析首度公開：證實「非人類生物材料」

川普預計在演講中確認以下核心資訊，這將是人類歷史上首次由現任大國元首正式宣布地外生命的實體證據。

1.法醫鑑定結果：對多年來回收的墜毀飛行器以及「非人類生物材料」的分析已證實其來源非地球。

2.歷史案件「正名」：包括2004年尼米茲號遇到的「Tic Tac」物體、2015年的「GoFast」與「Gimbal」影片，以及1947年羅斯威爾墜毀事件的真相。

3.解密新措施：成立跨部門科學工作小組，並擴大與盟國的技術合作。

舉報人再爆：川普已獲知新情報

與此同時，現任國會不明空中現象（UAP）工作組顧問、前情報官員大衛·格魯什（David Grusch）也發表了更為駭人的言論。格魯什聲稱川普已聽取相關簡報，內容涉及多個外星物種，其中一種甚至傳出正在與人類進行「交配」。

格魯什表示，如果川普選擇披露真相，他將成為「世界歷史上最具影響力的領導人」。此外，川普的親密盟友、佛羅里達州女議員安娜·保利娜·盧娜（Anna Paulina Luna）也曾在2025年8月表示，政府掌握著「跨維度生物」的證據，與目前目擊影像中那些無視慣性的飛行特徵相符。

官方闢謠與真實性的拉鋸

儘管爆料不斷，美國官方體系仍維持嚴謹的否認態度。五角大廈全局異常解決辦公室（AARO）主任科斯洛斯基博士曾試圖解釋相關影片僅是「視差效應」產生的錯覺；NASA 與白宮目前也未證實任何有關七月演講的行程。歷史上曾有無數「揭祕預言」最終落空，但隨著2026年7月的臨近，川普曾在喬·羅根節目中提到的「圓形物體」與「非常有趣的羅斯威爾往事」，是否真會成為正式外交辭令，全球都在屏息以待。

