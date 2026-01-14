川普被罵「戀童癖保護者」！比中指罵工人「去X的」 白宮竟稱適當回應

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普作為「非典型」政治人物，一般失禮的行為放在他身上，都變得理所當然，甚至成為支持者眼中的「真誠」表現。不過，他13日卻又將所謂的「真性情」，展現到了新高度。

他在底特律的福特汽車工廠參觀時，遭到工人抗議，而他竟回以中指，咒罵「去你媽的」。更絕的是，白宮出面為老闆辯護，還稱這是「適當」回應。

美國總統川普13日參觀底特律工廠途中遭人抗議，竟回以對方中指、飆罵髒話。但白宮護主心切，聲稱這是「適當」回應。（圖／翻攝自川普臉書）

比中指、飆髒話 白宮：適當

根據手機錄影，川普當時正參觀底特律近郊迪爾伯恩（Dearborn）的福特F-150皮卡工廠，他突然指向某人，叫對方上來，並爆粗口咒罵。川普隨後還邊走，邊向抗議民眾伸出中指，最後才揮手離開。

廣告 廣告

影片當中，可聽到抗議工人大罵川普「戀童癖保護者」，緊接著就是川普的回罵。顯然，川普政府對淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件的處理，引發了這名民眾的不滿。

白宮聯絡室主任張振熙（Steven Cheung）跳出來護主。他承認了影片的真實性，但也強調：「一名瘋子因完全憤怒瘋狂飆罵髒話，總統給了他適當且清楚的回應。」

抗議者：我不後悔

類似事件並非美國首例，根據《華盛頓郵報》的回顧，1976年時任副總統洛克斐勒（Nelson Rockefeller），就被記者拍下向紐約的大學生比中指。

這次引來川普中指回嗆的，是40歲的福特工廠工人薩布拉（TJ Sabula）。他向《華郵》自曝，自己就是那名向川普嗆聲的人。他說自己因遭受調查而被停職。

薩布拉說：「關於當場批評他，我絕對不後悔。」話雖如此，薩布拉也坦言擔心飯碗不保，因為「在川普面前讓他難堪」，自己恐遭「政治報復」。

薩布拉聲稱，自己無黨派，從未投過川普，但支持過其他共和黨人選。他回憶自己距離川普約18公尺遠，對方可十分清楚聽見他說的話。他說自己抗議川普對艾普斯坦案的處理。

薩布拉繼續表示：「我不認為人會常受到命運眷顧，如果那時刻到來，你最好抓住機會。我想我今天抓到了。」

川普對抗議者咒罵髒話、比中指。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/thejtlewis/status/2011174351068864771

艾普斯坦的朋友

川普因為不願調查艾普斯坦案，而遭受民主黨人，甚至自家MAGA鐵粉的批評。川普據傳還多次汙衊案件的調查是「騙局」。

川普自己是艾普斯坦的生前好友，兩人都混同一個社交圈，常一起出遊，直到2000年初才斷絕關係。川普最初反對立法公布艾普斯坦案資料。但隨著去年共和黨人並未加以阻擋，川普才改變態度，表態不再阻攔。川普自己並未被控參與艾普斯坦的罪行。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

邪惡軸心國的塑膠友誼？伊朗比委內瑞拉還重要 中學者：但中國不會介入

鄭麗文批台美關稅15%「可憐」 學者拆穿國民黨目的：只能跟中國在一起

暴動死亡恐達2萬！川普收神秘文件擬對伊朗動手 特使密會末代王儲

軍事介入隨時發動？美連續兩天急喊「立刻離開伊朗」 點名2路徑保命

