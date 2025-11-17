川普被逼到牆角了？從極力阻擋到改口「沒什麼好隱瞞」，呼籲共和黨投票公開艾普斯坦檔案

美國眾議院本週將就強制司法部公開已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查文件進行表決，原本極力阻擋此事的總統川普（Donald Trump）16日晚間突然改口，轉而呼籲國會支持公開文件，強調「沒有什麼好隱瞞」。

2025年10月3日。美國總統川普（Donald Trump）和艾普斯坦（Jeffrey Epstein）手牽手的銅像出現在華府國家廣場（National Mall）。（AP）

川普過去數週一直不願支持這項法案，《華盛頓郵報》指出，甚至直到16日川普仍在加大反對力道，敦促最初連署請願的4位共和黨議員撤回名字，但當天晚間他突然在社群平台「Truth Social」上改變態度，寫道：「眾議院的共和黨議員應該投票釋出艾普斯坦檔案，因為我們沒有什麼好隱瞞的，是時候擺脫這場由激進左派瘋子策劃的民主黨騙局了」，並表示釋出更多文件的呼聲造成黨內分裂，而他「關心的是共和黨能重回正軌」。

由於共和黨領黨層最初抵制這項法案，肯塔基州共和黨議員馬西（Thomas Massie）和加州民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）提出了「連署請願」以迫使眾議院表決。馬西16日上午在美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「史蒂法諾普洛一週大事」（This Week with George Stephanopoulos）中說：「我們可能會看到大量共和黨議員支持，超過100人。我希望這次表決能獲得足以推翻否決的多數票。」

多位艾普斯坦受害者也加大對議員的施壓。16日晚間，一個名為「World Without Exploitation」的組織發布公益廣告，呼籲民眾聯絡議員，支持釋出更多檔案。肯納表示，那些支持釋出更多文件的眾議院議員計畫在18日與受害者一起在國會舉行記者會，也希望川普能與這些女性見面。

掌握議程進度的眾議院議長強生（Mike Johnson），在7月法案提出後一直拒絕將其付諸投票，但「院會請願書」（discharge petition）上週終於獲得足夠的簽名，因此可強行對法案進行表決。根據全國公共廣播電台（NPR），這項表決預計將在18日進行，但具體細節尚未公開。

然而，強生試圖淡化法案的重要性，指出共和黨主導的眾議院監督委員會已經釋出比連署請願要求更多的文件。上週，該委員會公開了艾普斯坦遺產中超過2萬頁的文件，其中多份提及川普。強生在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）上說：「所以這個請願完全沒有意義，只是政治作秀。」

即使法案預計能在眾議院通過，但在參議院的前景仍不明朗。參院多數黨領袖圖恩（John Thune）日前告訴美國有線電視新聞網（CNN），他認為參議院沒有必要通過此法案，因為司法部已經釋出數千頁相關文件。週日被問道是否認為參議院會處理此案時，馬西說，他希望圖恩「做正確的事」，並表示：「如果我們在眾議院獲得大量支持，那他們就會有壓力。」

不過就算法案在兩院都通過，仍需要川普簽署才會生效。

此外，司法部在14日應川普要求展開調查，檢視艾普斯坦和多位民主黨高層及捐款人的關係。法律專家對此表示擔憂，認為川普要求新的調查可能會成為司法部不完全釋出文件的藉口。

川普現在面臨黨內壓力要求兌現他競選時的承諾，這也導致共和黨內少見地出現裂痕。曾是川普盟友的喬治亞州共和黨眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）因支持釋出檔案而與川普鬧翻；川普14日表示他不再支持葛林尋求連任，並稱會在2026年初選中支持她的挑戰者。

葛林16日接受CNN「State of the Union」採訪時說，她不明白為何川普要對釋出更多文件如此反感，因為受害者告訴她，川普沒有做錯任何事。川普並未被指控參與艾普斯坦的性交易，也否認在2008年前知道艾普斯坦招募未成年性工作者的事情。

I want to thank the courageous women who are Epstein survivors that wrote this beautiful letter of support for me.



I’ve got your back!



I look forward to seeing some of you this week.

Stay strong!!pic.twitter.com/mc2dy1wm4o — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG)November 16, 2025

葛林說：「我聽這些女性說，他（川普）沒有做錯任何事。」並在社群平台X上分享了27位艾普斯坦受害者寫給她的支持信。葛林告訴CNN，雖然川普在攻擊她，但她仍希望能與川普化解分歧：「我支持他和他的政府，也支持他們兌現對美國人民的承諾。」她指的承諾之一，就是是艾普斯坦檔案。

