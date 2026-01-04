川普襲擊委內瑞拉「沒通報國會」！ 民主黨將在參院制衡

美國總統川普下令美軍襲擊委內瑞拉，引發許多美國民眾質疑。（圖／美聯社）





美國總統川普下令美軍襲擊委內瑞拉，引發許多美國民眾質疑，上街舉標語高喊「反對鮮血換石油」，另外民主黨也批評川普，未事先依法向國會說明，就對外動武，將在參議院推動「戰爭權力法案」表決來制衡川普，聯合國安理會則將在1月5號開會討論，國際持續關注情勢變化。

大批美國民眾聚集波士頓，手持反戰標語，並特別標註委內瑞拉，不只波士頓，在舊金山街頭，大批民眾聚集，以街頭宣講方式，訴說反戰理念。美國舊金山民眾：「委內瑞拉沒有戰爭。」

反戰聲浪蔓延美國各地，抗議美國總統川普下令，美軍襲擊委內瑞拉首都，對卡拉卡斯的軍事基地進行打擊，並抓捕長期執政的總統馬杜洛，但根據美國憲法，是國會才擁有宣戰權，且依法，總統動用美軍需向國會說明，因此，參議院軍事委員會主席、民主黨籍參議員里德發聲明批川普，未經授權、未通知就對外動武，川普將承擔後果。

美國加州民眾：「不准再多花一分一毫，不准再多花一分一毫，轟炸委內瑞拉是罪行。」

不過面對質疑川普反擊，他不相信國會議員能保密，才刻意不事先通知，而民主黨為了制衡川普，將推動「戰爭權力法案」表決，依照法案，總統若要採進一步攻擊行動，需要獲得國會授權，意圖限縮三軍統帥權限，不過法案仍須眾議院同意，並交由川普簽署，要通過有難度。

美國加州民眾：「川普川普你無處可躲，我們看到你貪婪的一面，反對在委內瑞拉戰爭，反對在委內瑞拉戰爭。」

川普的做法，聯合國秘書長古特瑞斯認為，構成了危險的先例，對於國際法未獲尊重深感憂慮，聯合國安理會，預計1月5號開會討論，結果如何國際持續關注。

