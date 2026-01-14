川普要動作了？8架KC-135加油機現蹤夏威夷 美軍機異動疑劍指伊朗

編譯張渝萍／綜合報導

川普要動作了？X上關注美國動向與地緣政治的帳號「AFpost」、「osintPk」以及中國搜狐網帳號「兵器海陸空」不約而同PO出美軍加油機KC-135這兩天在夏威夷的停留的情況，並稱去年6月美國轟炸伊朗核設施的空襲任務前首站，就是夏威夷。

網友發現8架KC-135空中加油機已降落在夏威夷，另有兩架KC-135R已離開夏威夷群島向西飛行。（圖／翻攝自X平台 @AFpost）

美軍機在夏威夷動作引注意

X帳號「osintPk」貼文稱，「美軍近期出現不尋常動向，8架KC-135加油機近日在夏威夷停留，這是它們飛往中東執行六月對伊朗核設施的空襲任務前的第一站。」

Some unusual U.S. military movement is being seen.



Eight U.S. KC-135 refueling aircraft recently stopped in Hawaii. That was their first stop before flying to the Middle East for the June strikes on Iran’s nuclear sites. pic.twitter.com/MKWoklHTdQ — OSINT_PK (@osintPk) January 14, 2026

「AFpost」帳號則稱：「8架KC-135空中加油機已降落在夏威夷，另有兩架KC-135R已離開夏威夷群島向西飛行。」

Eight KC-135 Stratotankers have landed in Hawaii, while two KC-135Rs have departed the islands heading west.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/A1ovwjlE6w — AF Post (@AFpost) January 14, 2026

搜狐網帳號「兵器海陸空」也提同樣內容，但還補充美軍去年6月轟炸伊朗時，也出現軍事調動：「在不遠處，數架B-52戰略轟炸機和MQ-4C高空無人機也開始活躍。軍事調動，無疑是對當前伊朗政權的直接回應。值得注意的是，並非首次以這種方式向伊朗施加壓力。早在2025年6月，美國就曾對伊朗的核設施進行打擊，並執行了自己靈活多變的軍事策略。」

卡達美軍基地也有動靜

美軍行動不只在夏威夷可見端倪，根據中國官媒中評社引述以色列消息指出，美軍用飛機近期在卡達烏代德空軍基地的活動明顯增加。KC-135空中加油機和B-52戰略轟炸機等多架美軍戰機，在當地時間11日夜間曾從烏代德空軍基地起飛。



烏代德空軍基地距離伊朗邊境約200、300公里，1萬多名美軍駐紮於此。該基地是美國在波灣地區最大的軍事基地之一，擁有一條4500公尺長的飛機跑道，可供B-52戰略轟炸機和運輸機等大型軍機起降。

