川普要動手了？外媒曝美軍向加勒比海增派特戰部隊與武裝

美國總統川普（Donald Trump）持續施壓委內瑞拉，繼扣押外海油輪後，現傳出美軍已向加勒比海地區增派包括魚鷹在內多架特種作戰飛機，並運送美軍人員和裝備。

傳美軍向加勒比海增派包括魚鷹機在內特戰武裝與部隊人員。（圖／翻攝美國防部官網）

據美國《華爾街日報》當地時間23日報導，引述美國官員與開源飛行追蹤數據指出，至少10架隸屬於特種部隊的CV-22「魚鷹」傾斜旋翼機，22日晚間從新墨西哥州的坎農空軍基地（Cannon AFB）飛抵加勒比海地區。同一天，喬治亞州史都華堡（Fort Stewart）與肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）陸軍基地的C-17運輸機，也已抵達波多黎各。另一名美國官員證實，這些飛機上載有美軍人員和裝備。

廣告 廣告

報導表示，儘管官方未明言部隊類型，且尚不清楚這些飛機運送了多少人員和裝備，但上述軍事基地駐紮著多支美軍特戰部隊。其中，坎農基地是空軍「第27特種作戰聯隊」的駐地；坎貝爾堡則駐紮著美軍專精於支援高風險滲透與撤離任務的「第160特種作戰航空團」（又稱「夜行者」），與第101空降師；史都華堡則是陸軍「第75遊騎兵團」第一營的大本營，受過奪取機場訓練，並在精確獵殺或捕獲任務中，為海豹六隊（SEAL Team Six）或三角洲部隊（Delta Force）提供安全保障。

美國總統川普日前表示「不排除與委內瑞拉開戰的可能性」。（資料照／美聯社）

美國空軍退役中將、現為航太智庫米契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長德普圖拉（David Deptula）分析，「他們正在預先部署兵力以採取行動」。他認為，這類軍事調動顯示川普政府已決定了行動方針，現在的問題只剩下「要達成什麼目標」。

據悉，近幾個月來，美國以「緝毒」為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，對委國施壓。美國總統川普更多次威脅「很快」通過陸路打擊委內瑞拉「毒販」。據此前外媒報導，川普接受採訪時曾表示「不排除與委內瑞拉開戰的可能性」。

委內瑞拉則指責美國試圖以軍事威脅在委策動政權更迭，並在拉美軍事擴張。

延伸閱讀

殺人魔張文私密嗜好曝！愛看日漫、玩「角色扮演」手遊

游淑慧轟大法官濫用權力：死刑被實質閹割了

雙城論壇蔣萬安「當天來回」仍能見宋濤？陸國台辦回應了