川普要台半導體產能40％轉移至美？鄭麗君：不是由台單獨完成

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台美雙方達成關稅協議，將台灣關稅降至15％，台灣晶片企業對美投資至少2500億美元，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更表示，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40％轉移至美國。行政院副院長鄭麗君表示，每個國家有自己追求的國安目標，台灣身為高科技夥伴參與其中，但美國也有其他友好高科技夥伴、IDM業者，所以不是由台灣單獨來完成。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，今天與盧特尼克、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議後，共同見證駐美國台北經濟文化代表處、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU），隨後鄭麗君與楊珍妮在駐美代表處召開記者會說明相關內容。

針對是否造成半導體產業外移，鄭麗君表示，我方以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，這並不是產業的外移，而是我國科技產業的延伸跟擴展。過去幾年，台灣半導體業者在國外進行擴大投資，總產值也在成長，2023年半導體產業總產值4.3兆、2024年總產值5.3兆，2025年是6.5兆，隨著擴大國際布局，半導體產業產值也持續成長，台灣高科技產業已是國際級產業。

鄭麗君指出，許多高科技產業基於客戶需要、市場需要，以及產業壯大的戰略目標，進行國際布局，政府同時也支持企業「耕留台灣、擴大在台灣的投資」，所以過去推動擴大台灣投資方案，現在持續推動擴大投資台灣方案2.0。

鄭麗君說，當我方產業希望布局全球時，企業們期待政府能夠一起打造國際供應鏈，所以台灣模式在跟產業界座談過程中，企業希望當提出投資規劃時政府能協助融資信保、企業在其他國家單打獨鬥時，也希望過去台灣成功的產業聚落經驗，能透過政府扮演介面，跟美國建立台美合作模式，一起協助打造產業聚落，所以供應鏈合作「不是Move ，而是Build」，並強調擴大在美國布局、支持美國打造本土供應業，是台灣科技產業的延伸和擴展。

至於川普任內目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40％轉移至美國，鄭麗君說，這是美國希望本土晶片自給率的國安目標，每個國家都有追求的國安目標，台灣身為高科技夥伴參與其中，但美國也有其他友好的高科技夥伴，以及自己的IDM的業者，所以是大家一起在美國共同振興AI產業發展、引領AI商機，不是由台灣單獨完成。

