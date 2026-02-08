川普要台半導體產能40％轉移至美 鄭麗君：清楚跟美方說不可能

台美關稅談判底定，農曆年前有望簽署對等貿易協定。行政院副院長鄭麗君今接受媒體專訪時透露，過去美國總統川普有意將台灣半導體產能40％轉移到美國，自己在談判過程中很清楚跟美方說「不可能」台灣最先進製程和技術研發一定得在台灣，護國神山只會越來越大。

對於川普希望台灣半導體產能40％轉移到美國，引發「掏空台灣」質疑。鄭麗君表示，美方有其發言風格，但談判桌上還是要回歸理性談判，台灣對美逆差中，有90％來自於半導體跟ICT產品，因此台灣歷經兩階段談判，「川普跟美方期待能夠在美國振興製造業，打造本土的晶片供應鏈。」

至於是否把四成、五成產能移到美國？鄭麗君強調，「事實上我很清楚地跟美方說不可能」，台灣的生產能力在全球市場產值佔將近9成，「那這是我們數十年發展出來一個半導體生態系，就像冰山上的尖峰，可是很大的基盤沉在水面下，所以不可能搬走這數十年發展出的產業生態系，護國神山只會越來越大，我們還是會繼續投資台灣」。

鄭麗君表示，她很清楚向美方表示產能不可能分配，台灣產能只會更大，但我方能擴大美國布局，且「台灣模式」與政府出資的日韓投資模式不同，而是透過企業自主投資、政府提供金融信保，透過台灣經驗在美成立產業聚落，台美合作打造供應鏈，才能符合雙方戰略目標，創造雙贏。

對於外界質疑「台灣模式」將台灣科學園區整套搬去，鄭麗君否認並強調，在台灣不管是先進製造、先進封裝獲上下游供應鏈，都會遠大於在美投資，也遠大於任何一個國家的投資，政府會在立足台灣、擴大國內投資前提下展開全球、對美投資布局。

鄭麗君強調，台灣半導體最先進製程技術一定得在台灣進行，因為台灣才有完整的研發生態系，設廠規劃也必須先在台灣，確定能量產後，企業才會去其他國家擴展投資。

