川普要定了格陵蘭？酸爆當地防衛：只有「兩台狗拉的雪橇」

美國總統川普再針對格陵蘭發表言論，他認為當地防衛「形同虛設」，根本就是「只有兩台狗拉的雪橇」，他認為若美國不介入，格陵蘭恐將落入中國大陸或俄羅斯之手。

美國總統川普。（圖／路透社）

美國《福斯新聞》報導，川普（Donald Trump）11日在總統專機「空軍一號」接受隨行記者訪問，被問及是否已向丹麥提出收購格陵蘭的正式提案，他直言尚未這麼做，但認為格陵蘭「應該要談這筆交易」。

川普表示，「我還沒提出正式提案，但格陵蘭應該要談，因為格陵蘭不會希望看到俄羅斯或中國接管。」他隨即以戲謔口吻批評當地防衛能力，「基本上，他們的防衛就是兩台狗拉的雪橇。你知道嗎？他們的防衛就是兩台狗拉的雪橇。」

川普進一步指出，「現在俄羅斯的驅逐艦與潛艦、中國的驅逐艦與潛艦到處都是。我們不會讓這種事發生。」他強調，若情勢影響北約，美國勢必介入，「如果這影響到北約，那就影響到北約。但我要告訴你，他們需要我們，比我們需要他們更多。」

川普也明確排除「短期租用」格陵蘭的可能性，直言美方唯一選項就是取得主權，「如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會做，而在我擔任總統期間，這種事不會發生。」

